Así ha sido la transformación de Ramsés Alemán, el actor de 'Samuel' en "Te doy la vida"

La telenovela Te doy la vida no solo ha conquistado la pantalla chica con los reconocidos artistas que conforman el elenco, como José Ron o Jorge Salinas, sino también con algunas estrellas emergentes que han logrado ganarse por completo el corazón del público.

Uno de esos noveles intérpretes que se está destacando en el exitoso teledrama de Televisa es el actor Ramsés Alemán, quien da vida en la trama a ‘Samuel Garrido’, un joven muy correcto que trabaja para apoyar a su familia mientras se enfoca en sus estudios para convertirse en abogado.

Tras el estreno de la novela y con su gran personificación, Alemán experimentó un dramático salto a la fama y, además de vivir en el mejor momento de su carrera gracias a este papel, ya se ha perfilado como uno de los galanes más prometedores de esta una nueva generación.

No obstante, esta no es la primera vez que el artista oriundo de Monterrey, Nuevo León, está frente a una cámara, pues desde los 15 años se está abriendo brecha en el mundo de la televisión. Mira cómo ha cambiado a través de los años desde su juventud hasta que logró aterrizar en una de las producciones más exitosas del año.

Así ha crecido Ramsés Alemán, el joven galán de Te doy la vida

Ramsés Alemán nació el 30 de septiembre de 1991 y desde pequeño se inició en el mundo de la conducción, pasión que desarrolló al ver el ejemplo de su progenitor, quien presentaba un programa de concursos en su natal Monterrey.

“Lo primero que comencé a hacer en mi carrera profesional fue imitar a mi padre. Él es un gran conductor, hacía un show de concursos en un saloncito de eventos que tiene todavía en Monterrey”, contó en una reciente entrevista a El plátano rosado. “Yo quería ser como mi papá, lo veía y me animé a hacer los shows ahí mismo”.

Lo que comenzó como una admiración hacia su papá, pronto se convirtió en un sueño y finalmente el anhelo se convirtió en una decisión de vida. Fue así que con arduo trabajo y carisma consiguió su primer trabajo frente a la pantalla en el canal Multimedios con solo 15 años de edad.

Posteriormente, trabajó tres años en Vivalavi y, a los 18, se dedicó durante dos años a laborar para Turismo Nuevo León con un par de programas turísticos.

Un año más tarde, el conductor logró entrar a las filas de Televisa Monterrey donde condujo Gente Regia hasta que cumplió los 22 años. Su salida del programa se da porque decide partir de su hogar rumbo a la Ciudad de México a estudiar actuación, algo que jamás se imaginó hacer cuando era niño.

Ramsés Alemán y sus inicios en la actuación

Mientras trabaja en Televisa, a Alemán le tocó hacer la invitación a la audiencia para participar en las audiciones del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) en Monterrey. Él no había pensado en asistir pero el productor del programa Gente Regia lo incitó a que se presentara, diciéndole que también enseñaban conducción.

Aunque él tenía dudas, al final hizo el casting en su ciudad originaria y aprobó, pero debía acudir a un segundo llamado en la capital mexicana para entrar en el centro.

“Entonces hago el casting en la Ciudad de México, primero me deprimí la verdad. Había tanta gente tan bonita que dije: ¿para qué vine? Estaba un poquito gordito y le hablé a mis papás, les dije: ‘Olvídense que vine a hacer casting, esto no va a pasar’ y me regresé a la Monterrey”, recordó en una conversación.

Para su sorpresa, a los meses lo llamaron para informarle que había entrado en el CEA y, poco después, su destino le mostró había nacido para la actuación pues en el plan de estudios que le entregaron no había ninguna clase de conducción.

“No había nada de conducción, solo actuación, teatro, cine, baile, expresión corporal (…) y dije: ¿en qué me vine a meter?, pero me aventé, empecé a echarle muchísimas ganas, me empezó a gustar bastante”, comentó.

En el CEA estuvo dos años y logró destacarse entre sus compañeros, incluso ganó premios como mejor actor. No obstante, la primera vez que se sumergió en las aguas de la actuación fue mucho antes de estudiar la carrera.

Recordó a El plátano rosado que mientras trabajaba en Gente Regia, la producción de la novela Porque el amor manda (2012) pidió que los conductores del programa estuvieran en la novela aunque no fueran actores para una participación mínima.

En esa ocasión, había un joven que debía hacer una escena con Fernando Colunga y no podía decir su frase porque estaba muy nervioso. La acción se repetía sin parar y el galán de telenovelas al parecer se molestó, por lo que la producción le buscó un reemplazo rápido y le preguntaron a él si se atrevía.

Ramsés accedió y aunque la secuencia se repitió un par de veces porque no tuvo tiempo para aprender sus líneas, al final la escena quedó con él.

“Fue mi primera experiencia como actor pero en realidad no había estudiado actuación. (…) Ahorita me veo y me da una vergüenza. En su momento se me hizo fácil, me lo ofrecieron y mi participación iba a ser chiquita, menos de lo que tuve”, explicó el joven.

Comienza el despegue de una estrella

Al salir del CEA, Alemán enfrentó tiempos difíciles al no encontrar empleo y trabajó repartiendo café con un termo en una estación de gasolina. Afortunadamente, mientras trabajaba en esa gasolinera también recibió su primer llamado para un papel en Me declaro culpable, su primera telenovela.

Tras el debut, actuó en obras de teatro, algunos capítulos en La rosa de Guadalupe, Como dice el dicho y un par de escenas y capítulos en Vino el amor, Por amar sin ley y Sin miedo a la verdad.

De igual forma, fue un extra en Médicos, línea de vida y, aunque parecía que su participación en este último proyecto era insignificante, sería en este set que ‘Samuel’ llegó a su vida.

Del cielo llegó ‘Samuel Garrido’ de Te doy la vida

El actor señaló que un día cualquiera iba saliendo de su camerino vestido como médico cuando Lucero Suárez le preguntó qué hacía en ese lugar. Él le explicó que era un extra y no tenía secuencias ni un personaje y, al día siguiente, lo llamaron para que encarnara a ‘Samuel’ en Te doy la vida.

“Ram, felicidades. Este papel te cayó del cielo”, cuenta Alemán que Lucero le dijo. “No me explicó qué fue lo que sucedió, pero creo que ya tenían a alguien que no les dio el ‘kilo’. Un jueves me contrataron y el lunes comienzo a grabar”, dijo.

Entre los días que había antes de iniciar las grabaciones, se dedicó a diseñarse el peinado, comprarse varias gafas e intentar ser “lo más tímido y amoroso”, pues tuvo “muy poco tiempo para trabajar el personaje”.

Sobre este rol, considera que hasta ahora es el que ha marcado su carrera, algo que se puede evidenciar en el crecimiento de sus seguidores en Instagram pues antes del papel tenía 18 mil seguidores, pero tras Te doy la vida cuenta con más de 100 mil seguidores.

“Este ha sido el personaje de mi vida. Estoy en una etapa muy importante de mi carrera. Tenía una relación sentimental y tuve unos problemas que me hicieron recapacitar (…). Decidí terminar mi relación y estar enfocado completamente en mi trabajo y prepararme también para lo que viene”, señaló.

Adelantó que si algo puede esperar la audiencia de Te doy la vida es un cambio total para su personaje, pues no terminará la novela siendo el mismo que conocieron en los primeros capítulos.

“'Samuel' va a madurar, su relación con 'Gabriela' es lo que lo lleva a madurar, a otro nivel. En un momento descuida su escuela y luego regresa con otra actitud, ya él sabe lo que es, ya se siente guapo (…) ¿Qué vamos a ver con 'Samuel'? Una transformación completa”, afirmó.

Igualmente, ha develado que de su personaje aprendió a tener “paciencia y amor por la familia. Es un hombre que da todo por su familia, es demasiado correcto, esto es algo que también me llevo de él…”.

El futuro de Ramsés Alemán

En la actualidad, el guapo histrión de 28 años, que durante la cuarentena ha disfrutado de tocar guitarra, leer, hacer rompecabezas, está a dieta y ejercicios para estar más musculoso.

En lo laboral, aún no tiene su próximo proyecto tras Te doy la vida, pero ha hecho un par de audiciones y espera que después de la contingencia pueda continuar con la puesta en escena de una obra en la que participa llamada Imposible de olvidar.

Asimismo, confesó en una entrevista que un gran sueño que tiene como actor es trabajar en una telenovela donde el productor sea Juan Osorio o El Güero Castro, la actriz protagónica sea Livia Brito y él dé vida a un villano “de esos rudos. Tipo Bryan Cranston en Breaking Bad”.

