Thalía dedica A quién le importa a comunidad LGBTTI+ y envía poderoso mensaje

La cantante mexicana Thalía envió sus muestras de afecto y agradecimiento a la comunidad LGBTTI+ luego de dar el banderazo a la XLII Marcha Digital del Orgullo de la Ciudad de México, que se realizó el sábado por el Día del Orgullo.

"Qué tal que un virus nos tiene hoy aquí, confinadas y confinados, usando el internet como punto de encuentro, pero no nos detiene, eso si que no. Un virus que nos obliga a reconocer las cosas que importan y las muchas otras que han importado por razones totalmente equivocadas", comenzó la artista en un poderoso mensaje de unión e igualdad.

Thalía hizo una invitación directa a salvaguardar los derechos de todos:

“Vamos a aprovechar este momento para imaginar cómo va a ser el mundo cuando nos reencontremos de vuelta en él o cómo queremos que sea, donde esperemos no hablar de racismo, de asesinatos, de homobfobia, lesbofobia, trasfobia, tampoco de terapias de conversión que cortan la libertad y que incluso pagan vidas. Un mundo donde las leyes ya no permitan a discriminación laboral a causa de una preferencia sexual, donde ya no pongamos en duda hasta dónde llegan nuestros derechos”, dijo la intérprete en un mensaje.

La también protagonista de telenovelas María la del barrio y Marimar profundizó: "De eso se trata cuando hablamos de diversidad, de que somos millones de seres humanos, todos distintos, pero todos también con un corazón que late fuerte, y ese corazón al unirse con otro, van creando la mejor sinfonía del universo".

El Día del Orgullo, dijo la empresaria, debe ser una expresión para apoyar y decirle a quienes viven con miedo o en la sombra que "no están solos, que estamos aquí para ustedes, pero también para exigir una sociedad responsable, que garantice vías para la integración de todas y de todas.

"Para eso estamos aquí en esta marcha virtual, para visibilizar a la comunidad LGBTQ, para recordar que su lucha aún es permanente, para reconocer la fuerza y el valor de quienes la iniciaron, para aplaudir el valor de quienes nos han ayudado a entender el peso, el valor y el significado de las diferencias".

A su vez, la intérprete de Entre el mar y una estrella dedicó su icónico tema A quién le importa a todos sus seguidores que luchan día a día por los derechos de la comunidad, mismo que se ha convertido en un estandarte de libertad para todos ellos.