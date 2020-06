The invitation: Una de las películas más espeluznante del servicio streaming

El mes de junio llega cargado de más estrenos de terroríficos y espeluznantes clásicos en Netflix. Un ejemplo de ello es The invitattion, considerada una de las historias más temidas y que genera miedo y angustia en los espectadores. Por eso, se ubica entre las historias más recomendadas si este género es el que más te agrada. Y es que tras su llegada a esta plataforma streaming no ha dejado de generar comentarios positivos por su trama tan impactante.

The invitation: La película más espeluznante de Netflix

Este thriller de Karyn Kusama maneja un argumento psicológico muy tenso que no dará respiro al público. En ella se manejan diversos conceptos y reflexiones sobre el dolor y cómo cada ser humano puede asimilarlo. Además, se hace énfasis en las relaciones de parejas y amistades y cómo éstas pueden llegar a ser escalofriantes debido al grado de falsedad que se puede manejar en ellas.

Por si fuera poco, La combinación de los tiempos y la tensión que se genera en cada una de ellas hacen que The invitation sea una historia con la que muchos se identifiquen e incluso se lleguen a paralizar con el guión y argumento planteado.

Y es que esta historia narra cómo Will y Eden superan la muerte de su hijo y cómo ese suceso deteriora su relación, por lo que ella decide alejarse y sin alguna razón aparente desaparece de la vida de Will, pero por cosas del destino ella decide regresar demostrando que es una mujer nueva, renovada, incluso casada con otro hombre y con una vida en la que dejó atrás todos sus traumas. A su regreso se encuentra con Will iniciando así una serie de misterios y conflictos inesperados.

