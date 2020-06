Adele revive con su vestido con transparencia y lentejuelas al anunciar que no habrá nuevo álbum en septiembre

View this post on Instagram

Ib: @adelendless ❤️ Currently freaking out because Adele posted two times in one day ~~~~~~ #adele #adeleadkins #adele19 #adele21 #adele25 #adeleglastonbury #glastonbury #glastonbury2016 #adeleatglastonbury #adeleconcert #adelelive #adelenew #adelenews #adeledress #adelelove #adelelive #adeletour #adelemusic #adelehello #adelesong #adelesongs #2016 #2020 #adele2020 #adele2016