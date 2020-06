Grecia estrenará sencillo 'Quédate' y presume compromiso con Ryan Hoffman

La cantante, modelo e influencer, Grecia está a punto de estrenar su sencillo llamado Quédate, el cual está dedicado a su esposo, el también influencer, Ryan Hoffman, mejor conocido en redes sociales como Rayito, quien cuenta con 7.6 millones de seguidores en Instagram. La pareja también anunció en redes sociales su segundo compromiso, pues aunque ya están casados por el civil, también realizarán su boda por la iglesia.

“Decidí aprovechar este mes para dar a conocer mi nuevo tema porque es un regalo para Ryan, es completamente de amor donde muestro lo mucho que él significa en mi vida, porque él llegó en un momento donde no la estaba pasando bien en el ámbito sentimental (…) Rayito y yo somos mejores amigos hacemos todo juntos pero no en plan de desconfianza sino porque nos gusta compartir nuestros momentos juntos, existe una energía muy especial entre nosotros”, mencionó Grecia, quien también afirmó que se siente muy emocionada por su compromiso.











"La verdad no me lo esperaba, solo estábamos caminando a la cascada a tomarnos fotos y de repente se arrodilló y sacó una cajita, empezó a temblar y su voz se quebraba. No podía creerlo. Ya todos saben que hace 5 meses nos casamos por civil pero para mi es especial Hacerlo ante Dios y recuerdo que cuando llegue rayito me decía que no creía en Dios. Hasta que le mostré que Dios no es solo un creador, Dios lo es todo, Dios es energía, Dios es amor, unión, respeto, es todo. Cuando aprendes a sentir la vibra de la naturaleza, la magia del amor, es ahí donde encuentras a Dios.", escribió Grecia en redes sociales.

La cantante de 27 años de edad comentó a Publimetro que esta nueva canción la compuso junto con su amigo Francisco Sisco, tras varios años de querer hacer música y confesó que esta cuarentena le ayudó a enfocarse en su carrera como cantante y componer.

"En esta cuarentena estuve encerrada en mi estudio musical porque tenía muchos años queriendo hacerlo. Empecé a hacer canciones y Quédate fue uno de los últimos temas que no estaba planeado para que saliera a la primera pero me di cuenta que con este sencillo puedo mostrar realmente mi talento como compositora y cantante", mencionó Grecia, originaria de Venezuela.

Grecia se definió como una mujer fuerte que busca dejar un mensaje de empoderamiento a las mujeres y aseguró, que aunque su estilo está enfocado en el género urbano, ella compone letras con mensaje en pro de la mujer.

"Mis canciones nunca hablan de que estoy sola, triste, despechada, todas mis canciones hablan de que soy una mujer guerrera, de que si me enamoro estoy porque quiero. Todos mis temas hablan de mujeres valientes y quiero inspirarles a que sean segura, que no necesitan a un hombre a su lado para salir adelante", aseguró Grecia.

