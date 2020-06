Ingrid Coronado y su primer outfit en La Academia: Un impecable vestido blanco off shoulder con detalles dorados en la cintura

View this post on Instagram

Cuando se estrenó la primera 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚, yo fui de invitada, mi carrera como conductora estaba empezando y cuando estaba ahí disfrutando del espectáculo pensé: 𝘺𝘰 𝘢𝘭𝘨ú𝘯 𝘥í𝘢 𝘷𝘰𝘺 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘤𝘪𝘳 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘢𝘮𝘢. ⁣ ⁣ La vida fue tan generosa conmigo que terminé siendo la conductora de 𝟑 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚𝐬 lo que hizo que me sintiera completamente realizada profesionalmente.⁣😌 ⁣ Tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa y talentosa, y por eso, este proyecto siempre estará dentro de mis favoritos. 🙌🏻💕 #LaAcademia #Tb #TvAzteca #Recuerdos #Experiencia #Talento #Proyectos #Espectáculos #Vida #Agradecida