Kim Kardashian luce sensual en un pantalón transparente y un mini top blanco

Con más de cien millones de seguidores en Instagram, Kim Kardashian es una de las celebridades con mayor influencia entre el público juvenil. Desde que comenzó a darse a conocer en 'Keeping up with the Kardashians' ha creado un imperio y se ha formado como una trend-setter.

Kim Kardashian presume su sensual figura en un revelador monobikini naranja La socialite compartió tres imágenes de infarto en su cuenta en Instagram donde aparece posando a la orilla de una playa.

Casada con Kanye West y con cuatro hijos, Kim es la mujer que puede hacerlo todo: criar una hermosa familia y al mismo tiempo dominar el mundo de los negocios y hasta tiene tiempo para estudiar leyes y convertirse en abogada, una de sus metas a futuro.

Kim Kardashian sabe cómo lucir las transparencias

Siempre sensual y polémica, Kimberly, su nombre completo, no es tímida a la hora de lucir las curvas naturales de su cuerpo. Famosa por utilizar un jumpsuit fabricado cien por ciento con latex y también un diminuto corsé que e cortaba la respiración. Todo sea en nombre de la moda.

Como un homenaje a 'Mi Bella Genio', Kim Kardashian dejó sin habla a los fotógrafos en una ocasión cuando llegó a un evento con unos pantalones transparentes fabricados con una tela similar al encaje, combinados con un mini top blanco que dejaba su abdomen plano al descubierto.

En la foto, compartida por la cuenta @kylie_and_koko_, aparece acompañada de sus hermanas Khloé Kardashian y Kylie Jenner, pero todo es un montaje. Kim lleva su cabellera azabache suelta, la cual cae por sus hombros, dando un acabado etéreo al atuendo en general.

