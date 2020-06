Lorna Cepeda recuerda cómo fue su audición para el papel de ‘Patricia Fernández’ en "Yo soy Betty, la fea"

Yo soy Betty, la fea está llena de personajes emblemáticos pero sin duda uno de los más populares es del 'Patricia Fernández’, mejor conocida como la ‘Peliteñida’. La actriz Lorna Cepeda saltó a la fama con a este rol gracias a su personificación impecable y llena de detalles que hicieron única a esta odiosa secretaria de Ecomoda.

Con aquella manera tan peculiar de pronunciar la palabra 'desgraciado', sacudirse el cabello y otros gestos, la ‘Peliteñida’ conquistó a los televidentes y todavía, a más de 20 años del estreno de la exitosa telenovela, sigue siendo uno de los personajes más queridos y a la vez detestados de la producción.

Sin embargo, para obtener la oportunidad de encarnar el cómico papel que marcó su trayectoria y por el que es conocida desde 1999, Lorna tuvo que pasar por un casting “tenaz” e incluso llegó a pensar que no ganaría el rol.

Así se ganó Lorna Cepeda el papel de la ‘Peliteñida’ en Betty, la fea

Hace un año, durante una entrevista al programa colombiano La Movida, la célebre intérprete de 49 años contó que su audición para ser la inolvidable ‘Peliteñida’ fue muy dura, en especial porque esperó más de diez horas para demostrar su talento ante la producción.

"Eso fue tenaz porque estuve en RCN desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche. Esperé, esperé y nada que me pasaban hasta que me hicieron pasar de última y cuando lo hice todo fue muy rápido, no me hicieron correcciones ni nada, entonces me sentí muy mal", recordó la estrella que ya había actuado antes en proyectos como Padres e hijos y El amor es más fuerte.

Tras su prueba para ganarse una participación en la historia de Fernando Gaitán, Cepeda pensó que no había convencido y que no le darían el papel; no obstante, al día siguiente la llamaron para decirle que había sido seleccionada para encarnar a ‘Patricia Fernández’.

“No puedo creer, no me llamaron, no soy yo y al día siguiente me llamaron”, rememoró.

Asimismo, añadió que la idea de menear el pelo de forma exagerada, uno de los gestos más recordados de 'Patty', la tomó de una amiga que casualmente también se llama Patricia.

"Ella cada vez que alguien le caía gordo le tiraba el pelo, solo que era más sutil. Yo me dije ‘lo voy a exagerar más y voy a volear pelo que da miedo y voy a tirárselo a la gente y todo", destacó la estrella de la televisión.

En esa oportunidad, Lorna Cepeda además confesó que apenas ese año estaba disfrutando Betty, la fea, pues cuando se estrenó no tuvo la oportunidad de deleitarse con la novela como lo hicieron primero los colombianos y luego el resto del mundo.

"Ahorita me la estoy disfrutando mucho más. En ese tiempo no tenía tiempo de verla porque la estábamos grabando. Es muy chévere y divertida (…)”, señaló.

De igual forma, expresó que cree que la razón por la que a las personas les gusta tanto su personaje “aunque es odiosísimo” es porque son capaces de identificarse con algunas de sus vivencias.

“Hay personas a quienes les han cortado el agua, la luz o no tienen para pagar el celular o deben disimular o aparentar por alguna razón. Entonces como que la gente se puede sentir identificada con ella. Lo que pasa es que no lo dicen abiertamente", concluyó.

