¡Alista el maratón! Esto llegará a Amazon Prime Video en julio

Amazon Prime Video trae los estrenos del verano, que llegarán a Prime Video en julio.

1° de julio

Piratas del Caribe

El Capitán Salazar (Javier Bardem), es un fantasma inmortal que escapa del triángulo del Diablo con su tripulación y se está apoderando de los mares. Está en busca de su archirrival y autor de todo su dolor, el Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp). Mientras tanto, Jack es encontrado por un niño que necesita localizar el Tridente de Poseidón, algo que cree que solo Sparrow puede ayudarlo a encontrar. Carina Smyth (Kaya Scodelario), astrónoma y horóloga, se une al equipo para ayudarlos a encontrar algo que cree que su padre siempre quiso que ella encontrará. La única esperanza de Jack es encontrar al mítico Tridente de Poseidón, cuyo dueño tendrá el control de todos los mares, o eso es lo que se dice.

Ralph el demoledor

Ralph (voz de John C. Reilly) anhela ser tan querido como su perfecto juego Good Guy, Fix-It Felix (voz de Jack McBrayer). El problema es que nadie ama a un chico malo. La única esperanza de Ralph es Vanellope von Schweetz (voz de Sarah Silverman), quien podría ser la que le enseñe a Ralph lo que significa ser un buen tipo.

Modern Family

Tres familias diferentes, pero relacionadas, se enfrentan a pruebas y desilusiones a su propio modo, cómico y único. La aclamada serie llega a Amazon Prime Video, para ofrecer una perspectiva honesta, y muy divertida, de la vida familiar.

Homeland

Llegan las primeras 7 temporadas completas de la serie sigue a Carrie Mathison (Claire Danes), una oficial de operaciones de la CIA con trastorno bipolar que, después de realizar una operación no autorizada en Irak, es asignada a Langley, Virginia. Mientras ella estaba llevando a cabo la operación en Irak, fue advertida que un prisionero de guerra estadounidense se había unido al grupo terrorista Al-Qaeda.

Glee

Cuando el maestro de español de la escuela secundaria, Will Schuester (Matthew Morrison), se convierta en el director del nuevo club Glee de la escuela, New Directions, espera poder rejuvenecerlo. "Un musical de secundaria para adultos", la serie sigue al club y su mezcla de miembros extraños mientras intentan restaurarlo a su antigua gloria.

Prison Break

Si te gusta la acción y descubrir secretos, Prison Break es para ti. Se podrá ver la historia completa, las 5 temporadas enteras que son dignas de un maratón de fin de semana. Trata sobre un hombre inocente que es sentenciado a pena de muerte por una conspiración política. Su única esperanza es su hermano, quien tiene la misión de que lo envíen deliberadamente a la misma prisión para sacarlos a ambos, desde adentro. Descubre si logra completar su misión en esta historia llena de obstáculos, misterios y secretos. No podrás escapar de tu sillón.



3 de julio

Hanna

No te pierdas el estreno de la segunda temporada. Sigue el viaje de una joven extraordinaria mientras evade la búsqueda continua de una agencia gubernamental siniestra, e intenta descubrir la verdad que hay detrás de quién es. Después de su descubrimiento al final de la primera temporada, Hanna ahora sabe que no es la única joven con habilidades incomparables y entrenamiento de élite. El programa Utrax ha producido un contingente completo de aprendices altamente calificados, cuyo desarrollo está a punto de alcanzar la letal "segunda fase". Después de su traslado a las instalaciones de The Meadows, estos aprendices encuentran que sus restricciones se levantaron y distinguen la posibilidad de tener una nueva identidad en el mundo exterior. Pero esta aparente libertad tendrá un precio alto.



Mad Men

Un drama sobre una de las agencias de publicidad más prestigiosas de Nueva York a principios de la década de 1960, centrada en uno de los ejecutivos de publicidad más misteriosos, pero extremadamente talentosos de la firma, Donald Draper. Ese potencial creativo profesional desmiente el hecho de una infancia problemática, una que preferiría olvidar y no dejar que nadie supiera, pero que dio forma a quién es él como adulto y como publicista en la necesidad no solo vender productos. Su confianza externa también enmascara muchas inseguridades, como lo demuestran sus muchos vicios, como fumar y beber. A pesar de ser un hombre de familia, lidia con las secuelas de algunos de los aspectos negativos de su vida.

7 de julio

The X Files

Descubre los misteriosos casos paranormales en compañía de Mulder y Scully con las 11 temporadas de The X Files ahora en Prime Video. Los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully son diferentes: Mulder cree en lo paranormal, mientras que Scully no. Juntos, investigan casos paranormales que los llevan a conspiraciones extraterrestres dentro del gobierno de los Estados Unidos e incluso ponen en riesgo sus vidas y carreras. Juntos, intentan resolver los misterios dentro del gobierno de EE. UU.

10 de julio

La Jauría

La serie cuenta la historia de la desaparición de una joven en una escuela católica, que lleva a cabo una manifestación e involuntariamente se vuelve el centro de una investigación policiaca que expone un mortal juego en línea que recluta a hombres para cometer actos de violencia en contra de mujeres. Todo sale a la luz una vez que el video del ataque a esta joven se vuelve viral después de su desaparición. Es protagonizada por Daniela Vega (Una mujer fantástica), Antonia Zegers (Prófugos, The Club) y María Gracia Omegna (Joven y Alocada), junto con Mariana Di Girolamo (Ema, Pituca sin Lucas), Antonia Giesen (Ema, Inés del alma mía), Paula Luchsinger (Ema, Tranquilo Papá), Alberto Guerra (El Señor de los Cielos, Ingobernable), Marcelo Alonso (The Club) y Francisco Reyes (Una mujer fantástica).

15 de julio

Sons Of Anarchy

Llega la serie completa, con sus 7 temporadas que te llenarán de adrenalina. Es una iniciación en el arenoso inframundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Acosados por la policía y atacados por rivales despiadados, los Sons of Anarchy enfrentan un futuro incierto y cada vez menos protegido por la ley. Mientras tanto, Jackson 'Jax' Teller se debate entre la lealtad a sus hermanos ciclistas y la visión idealista de su padre, cuando se enfrenta al derramamiento de sangre y la traición. Mientras lucha por proteger a su familia y escapar del legado mortal del pasado, se forjan alianzas, se revelan secretos y los lazos de hermandad se ponen a prueba.

17 de julio

El Candidato

¡Agarra tus palomitas y ponte cómodo! No puedes perderte este gran estreno que relata la historia de una amistad quebrantada entre un veterano de la CIA y uno de los narcotraficantes más importantes del momento. Más que un show de espionaje, la serie es un drama de dos civilizaciones colapsando. Es acerca de cómo el país más poderoso trata a su vecino. Es acerca de lo lejos que la gente llega por dinero, por odio, por poder y por supuesto, por amor. Todo sucediendo en una de las ciudades más radiantes del mundo, Ciudad de México.



23 de julio

Bombshel

Basada en una historia real, Bombshell (El Escándalo), llega para sacar a la luz una verdad de una de las empresas más conocidas a nivel mundial poniendo en contexto el acoso y los diferentes matices de las víctimas de dicho delito. Un grupo de mujeres (Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie) enfrentan al director de Fox News, Roger Ailes, y la atmósfera de acoso sexual que presidió en la cadena.

24 de julio

Family Guy

¿Creías que habías visto todo? Regresa Family Guy con sus temporadas 15, 16 y 17. Sigue disfrutando de esta peculiar familia formada por: Peter, Lois, Meg, Stewie y Brian. En un loco pueblo de Rhode Island, una familia disfuncional se esfuerza por hacer frente a la vida cotidiana, ya que son arrojados de un escenario fuera de lo normal a otro.

26 de julio

The Hunger Games: Catching Fire

La continuación de la trilogía basada en las novelas The Hunger Games de la autora estadounidense Suzanne Collins que han hecho enloquecer a adolescentes y los… no tan adolescentes. Katniss Everdeen y Peeta Mellark son obligados a participar una vez más en la edición 75° de “Los Juegos del Hambre” convirtiéndose en objetivos del Capitolio después de su victoria, lo que provoca una rebelión en los distritos de Panem.



30 de julio

Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

El Conde Drácula y compañía participan en un crucero para monstruos amantes del mar, sin saber que su barco ha sido confiscado por la familia Van Helsing, que tiene secretas y malévolas intenciones.

The Equalizer 2 (El Justiciero 2)

Después de perder a su mejor amiga y antigua compañera de trabajo, McCall solo tiene un pensamiento en la mente: eliminar a los asesines que han destrozado su vida. Robert McCall sirve a una justicia inquebrantable para los explotados y oprimidos, pero ¿hasta dónde llegará cuando es alguien a quien ama?

