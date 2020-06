Biby Gaytán se muestra sin maquillaje e impacta con su rostro al natural con 48 años

Biby Gaytán acaba de estrenar su canal de YouTube, donde compartirá todos sus trucos de belleza y estilo de vida para que sus seguidoras luzcan tan hermosas, jóvenes y lozanas como ella a sus 48 años y después de cuatro partos.

En el primer video publicado, la actriz y cantante, esposa de Eduardo Capetillo, compartió su rutina básica de maquillaje para salidas casuales de día, dejando ver su rostro al natural completamente antes de aplicar cualquier producto como bases, correctores o polvo traslúcido.

Biby Gaytán sin maquillaje impacta a los fans

"Hola amigos, qué gusto saludarles, estoy muy emocionada porque es la primera vez que les voy a dar un tutorial de maquillaje, me lo han pedido mucho y espero hacerlo lo mejor posible", manifestó Biby Gaytán al iniciar el video de 25 minutos de duración.

"Los días que no voy a salir o que estoy aquí en casa, lo único que trato de hacer -porque además no tengo mucho tiempo- es rizar las pestañas, ponerme rímel, no uso base, pero si tengo un compromiso digamos, en el colegio de mis hijos, que quiero ir más arregladita pero tampoco quiero ir sobremaquillada ni nada, este es el maquillaje que me hago", explicó la protagonista de la telenovela Camila y del musical Chicago.

Paso a paso, Biby Gaytán mostró cómo se debe difuminar la base con una esponja para que quede un buen acabado de porcelana. Luego aplicó un toque de corrector para dar un poco de luz al rostro, aunque confesó que no usa tanto de este producto en los maquillajes sencillos de día.

En lo sucesivo, la artista muestra cómo sellar la base con dos tonos de polvo para iluminar el rostro pero también para dar mayor profundidad en los rasgos. Al maquillar los ojos, aplicó una sombra de color marrón cálida y súper combinable para toda ocasión. Después rizó las pestañas, aplicó el rímel y se vio totalmente hermosa y cambiada.

En esta cuarentena por la pandemia, la familia Capetillo-Gaytán ha aprovechado también para compartir un poco más de su intimidad como familia, haciendo un Live en Instagram cocinando y dejando por lo espaciosa de su cocina.

