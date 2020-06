Bioserie de Karla Luna: ¿qué actrices interpretarán a Luna y a Karla Panini?

En los últimos años uno de los casos más polémicos del espectáculo, sin duda es el de Karla Luna y Karla Panini, las dos "ex lavanderas" que estuvieron involucradas en un triángulo amoroso con Américo Garza. Aunado a esto, la vida de Karla Luna tuvo diversas altas y bajas desde sus primeras relaciones amorosas, su paso por la televisión y su batalla contra el cáncer cervicouterino.

Por lo que la vida de Karla Luna será plasmada en una serie que tendrá una inversión de entre 55 y 60 millones de pesos, así lo dio a conocer el empresario Felipe Silva al blog La Columnaria.

Asimismo mencionó que ya tiene contemplados a los actores que podrían formar parte de este proyecto que prtende comenzar a producir a finales de este 2020.

De acuerdo La Columnaria entre los actores contemplados para la serie se encuentran Alejandra Espinoza o Sara Maldonado, quienes podrían interpretar a Karla Luna mientras que Arturo Carmona sería quien personifique a Américo Garza. Violeta Isfel o Altair Jarabo interpretarían a Karla Panini y Luisito Comunica a Óscar Burgos.











Felipe Silva destacó que aunque estos actores todavía no están confirmados, son los que busca para esta historia. Asimismo se destacó que entre los interesados en trasmitir la serie se encuentran Telemundo y plataformas streaming como Netflix y Clarovideo.

Cabe destacar que hace unos días Américo Garza y Karla Panini enviaron un mensaje a la familia de Karla Luna.

"Realmente yo sé que el móvil no son las niñas, a este movimiento, lo que andan haciendo, marchas ridículas y lo que quieren hacer no es por las niñas es por dinero, es porque quieren vender una serie, quieren vender un libro. Siempre he estado abierto, se los dije, desde el día uno cuando fui por las niñas le hablé al esposo de Erika, le dije que estaba disponible para platicar, después también lo hice contigo Rubén (hijo de Karla Luna), a toda la familia le he dicho que siempre he estado dispuesto a platicar a que las vean pero que no va a ser a sus condiciones", explicó Américo Garza.

