Julián Gil denunció que Marjorie de Sousa quiere quitarle la patria potestad de Matías: “Me fui de México por amenazas”

Julián Gil decidió romper su decisión de no hablar más del conflicto legal que desde hace tres años mantiene con Marjorie de Sousa por la manutención de su hijo Matías Gregorio, y ahora reveló que otro capítulo se abre en esta disputa sin fin.

El actor argentino a través de un live desde su cuenta Instagram denunció públicamente que conoció que la actriz venezolana había decidido demandarlo nuevamente para quitarle la patria potestad de su hijo.

Señaló que según el documento de la demanda de la pérdida de la patria potestad, el acto legal se inició desde agosto de 2019 y que ahora lo conoció después que la actriz publicara un comunicado de prensa en el que anuncia la acción.

“¡Nuevo objetivo, demanda que lleva en corte desde agosto de 2019! Pero en esta ocasión por vergüenza, la madre de Matías se quedó callada y no lo difundieron a los medios como en otras ocasiones”, escribió el actor en el video de su live.

Tras conocer el comunicado, Julián Gil calificó así la medida emprendida por la actriz venezolana. “Decidí hablar porque acabo de ver y leer un comunicado y no puedo entender la desfachatez, descaro, la falta de moral y falta de amor hacia Matías, al girar el comunicado de prensa notificando que había un proceso abierto sobre una demanda para quitarme la patria potestad”.

Aseguró que cuando una madre decide quitar la patria potestad es porque el padre atenta contra el bienestar del niño. “Es porque es violento, tiene problemas psicológicos, es adicto a drogas, alcohol y yo no soy nada de eso”, señaló.

“Esta es la decisión más difícil de su vida…”, leyó Julián Gil para decir que en el comunicado no específica que la demanda es para quitarle la patria potestad.

Alegó que todo el proceso es un “capricho” de Marjorie de Sousa, por lo que pidió que alguien le diga las razones del por qué no puede compartir y tener una vida saludable con su hijo Matías.

Por "influencias" advierte Julián Gil que le quitarán la patria potestad

Julián Gil aseguró de forma categórica que Marjorie de Sousa va lograr su cometido debido a varias razones que están a su favor: “Manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México y todas las demás artimañas que están dispuestos a hacer”.

El actor de 50 años reveló que posee una grabación en la que se le amenaza en una mesa de reunión. “Se me amenazó de que si yo peliaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder”.

Ante esta sentencia preguntó a sus seguidores: ¿Uds. se preguntan por qué me fui de Mexico? Me fui de México porque a mi se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera y mi vida estaban en México, pero por la presión me tuve que ir y uds. saben a qué tipo de presión me refiero”.

Tildó al comunicado de prensa como "el más absurdo de la vida", dijo Julián al descalificar el contenido del mismo.

“¿Para que yo quiero la patria potestad de mi hijo si no me sirve de nada, hoy la tengo y solo me sirve para pagar pensión, pagar pensión, pagar pensión, soy una chequera, claro, para eso sí soy padre”, refirió al recordar que son miles de dólares – millones de pesos mexicanos – los cancelados a Marjorie de Sousa por concepto de manutención del niño.

Cansado del litigio, Julián Gil argumentó que cuando todo esta historia concluya su hijo siempre será su hijo. “Hoy, mañana y siempre, voy a hacer el padre de Matías, porque a Matías le corre la sangre Gil”, sentenció el artista.

Concluyó que la familia, a través de su hermana Patricia Ramosco se realizará a través de las redes sociales un diario (#ElVerdaderoDiariodeMatíasGil) para que en el futuro se dé cuenta que su padre luchó por él.

“Estaremos procurando que él se entere de la historia”, manifestó al hablar de la vida que su hijo conocerá cuando los años pasen.

