Laura Bozzo estrena talk show, tendrá de invitados a Karla Panini y Américo Garza

Laura Bozzo regresa a la televisión después de cuatro años fuera, tiempo en el que padeció septicemia, tuvo un shock séptico y le detectaron cáncer de mama, el cual pudo ser extraído, pero que le dio "el susto de su vida". Hoy estrena Laura sin censura, en medio de la polémica, debido a que tendrá como invitados a Américo Garza y Karla Panini

Critican fotos de Laura Bozzo por exceso de photoshop y ella revela sus “verdaderos” trucos de belleza La presentadora de televisión no dudó en defenderse respondiendo a los comentarios.

"Cuando me detectaron cáncer, yo sólo pensaba en mis hijas, y eso me motivó a hablar sobre el tema de Karla Luna. Yo pienso que tengo que reconciliar en algún momento a la familia Luna con Américo Garza, él es el padre de las niñas y las peleas no conducen a nada, las niñas no merecen vivir así", dijo Laura en entrevista a Publimetro, y explicó, "ese es el giro que tengo en Laura sin censura, hace cinco años los hubiera juzgado y gritado, pero viví tantas cosas que ahora voy por el lado de la reconciliación y conciliación, hay cosas que hay que pelear en los tribunales, pero si yo puedo reconciliar a una familia lo voy hacer".

Laura sin censura tendrá la esencia de la conductora, "me encanta ayudar a la gente, cambiarle la vida, los mensajes de esperanza y motivadores siempre van a estar; el empoderamiento a la mujer es algo que me caracteriza desde hace 25 años, y eso nunca va a cambiar". Además, Bozzo explicó que el gran aliado de esta talk show son las redes sociales, ya que en su cuenta de Instagram @laurabozzo_of, recibe los casos.

El programa está producido por Magda Rodríguez, con la que Laura hizo la promesa de trabajar haca 10 años, y por fin la están cumpliendo."Además de ser la mejor productora de México, es un ser humano de luz, uno necesita estar rodeado de gente con buena energía. Yo estuve rodeada de seres humanos del demonio, de mala energía. Hoy tengo al mejor equipo y estoy fascinada", y agregó, "Magda le pone un toque distinto al show, y veremos a algunos famosos, lo cual me encanta, que viven los casos por los que muchas veces pasan los panelistas".

Bozzo también resaltó que en Laura sin censura buscan dar esperanza en medio de la pandemia, "no podemos estar rodeado de dramas porque la gente ya está harta, la gente quiere esperanza. Queremos dar un mensaje positivo, de lucha, del poder está en ti, de que la estamos pasando mal, pero que siempre hay esperanza. Porque nunca la noche, le ganó al amanecer".

¿Cuándo y a qué hora verlo?

Laura sin censura este lunes 29 de enero a través de Unicable, podrá ser visto de lunes a viernes a las 19:00 horas.

También te puede interesar: