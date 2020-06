Lucero revela cómo fue grabar las escenas de besos con Fernando Colunga en “Soy tu dueña”

A diez años del estreno de la telenovela Soy tu dueña, la cantante y actriz Lucero reveló como nunca antes algunos secretos del exitoso melodrama que protagonizó junto al galán Fernando Colunga.

Durante su segmento Mucho que contar publicado en su canal de YouTube, la "Novia de América" compartió con sus seguidores anécdotas inéditas del rodaje del teledrama de Televisa y destapó con detalles cómo fue trabajar con Colunga en esta producción.

La intérprete de Electricidad comenzó explicando en el audiovisual cómo fue que llegó a estelarizar la entrañable novela que no solo fue uno de sus mayores éxitos a nivel profesional, también fue una de las historias con mayor rating de la televisión en México.

"Esta telenovela llegó a mí porque el productor Nicandro Díaz me la ofreció y (…) me venía perfectamente bien. La historia muy buena, entretenida, con muchos toques y matices de muchos estilos”, narró en la sección con la que celebra cuatro décadas de trayectoria artística.

La estrella agregó que le gustaba mucho que su personaje, la querida 'Valentina Villalba', “sufriera cantidad” al principio de la novela cuando es plantada el día de su boda en plena iglesia y recordó a sus admiradores cómo ese evento trauma a la protagonista y la lleva a huir a la hacienda que le heredaron, “jurando no volver a enamorarse”.

“Lógicamente, se enamora. ¿De quién? Pues de Fernando Colunga. Ese gran amigo con el compartí tantas escenas en esa novela”, rememoró antes de abrirse sin tapujos sobre la evidente química que hubo entre los dos en la pantalla chica.

"Sigue existiendo muchas fans que continúan viviendo la nube 'lucerina-colunguera', y no las culpo porque a mí también me pasó, ver a esa pareja con tanta 'química’, con esas escenas tan lindas en el campo (…) es lógico que nos enamoramos de esos personajes”, afirmó con una sonrisa.

Asimismo, se desvivió en halagos hacia el galardonado intérprete de 'José Miguel', con quien ya había compartido créditos en Alborada, al contar cómo fue la experiencia de representar junto a él esta historia de amor.

“Disfruté mucho con él. Es un actor tan disciplinado, dedicado, siempre muy puntual, muy metódico, por eso ha tenido una carrera tan exitosa, porque pone el 1000% en todo lo que hace", enfatizó.

Lucero asegura que se le “facilitó” besar a Fernando Colunga

En cuanto al rodaje de las escenas apasionadas, la artista confesó que aunque es difícil actuar este tipo de contenidos con personas con las que no existe un vínculo romántico, con Fernando se le hizo fácil debido a su profesionalismo y caballerosidad.

"A mi no me importa como me llamen los demás… solo me importa saber que… SOY TU DUEÑA" meu s u r t o sim pic.twitter.com/mCDsFX9nKQ — rafaela (@iti_hogaza) February 7, 2020

"No es fácil hacer escenas de besos, de amor, con alguien que no es tu pareja en la vida real. Se vuelve un poco complicado. Al principio de la filmación de una novela como esta no conoces tanto a la persona con la que estás compartiendo momentos tan íntimos. Para eso también hay que hacer actor y saber transmitir (…). Eso a mí se me facilitaba mucho con Fernando porque siempre fue muy respetuoso, disciplinado, dedicado", destacó.

De igual forma, confesó que trabajar en el proyecto fue una grata experiencia y atesora con especial cariño a los actores Ana Martin y David Zepeda.

“Para mí fue una experiencia maravillosa, hubo momentos que de veras que guardo en mi corazón y en mi mente (…). Fue un trabajo a veces con sus dificultades pero tremendamente disfrutable, con un elenco de actores maravilloso”, dijo. “Recuerdo esa novela con tanto amor. Fue un gran acierto haberla hecho en ese momento”, concluyó.

