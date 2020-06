Mira cómo se ve actualmente ‘Marcela Valencia’, la eterna rival de 'Betty, la fea'

Sin duda, uno de los personajes inolvidables de Yo soy Betty, la fea es el de la doctora 'Marcela Valencia', la celosa prometida de 'Armando Mendoza' y rival de 'Beatriz Pinzón Solano' que se encarga de entorpecerle la vida a ella y al 'Cuartel de las feas'.

Con un carácter fuerte y terrible genio, la bella, adinerada e inteligente accionista de Ecomoda se ganaba el odio de la audiencia capítulo tras capítulo con los constantes maltratos que dirigía hacia 'Betty' y sus permanentes fechorías junto a su gran amiga'Patricia Fernández', la 'Peliteñida'.

Marcela Valencia es mi mood 24/7 pic.twitter.com/pltGFhXF2l — World Wide Trashcan (@trashy_chavi) June 23, 2020

La actriz bogotana Natalia Ramírez fue la encargada de dar vida al insigne personaje y, con su magistral actuación, no solo despertó la animosidad de los televidentes, también se ganó el cariño del público que a más de 20 años del estreno de la telenovela todavía la alude por el nombre del papel que la consagró: 'Marcela'.

“En la calle me llaman así (doña Marcela) y yo respondo. No quiero que ella se vaya de mí. ¡Es lo máximo!”, aseguró la intérprete en una entrevista a El Tiempo. Mira cómo se ve ahora esta estrella de la televisión.

Así luce actualmente 'Marcela Valencia', la antagonista de Betty, la fea

Natalia Ramírez, quien desde 1999 es la eterna ‘Marce’, ahora tiene 53 años, pero pareciera que el tiempo simplemente no pasara por ella pues luce idéntica a como apareció en la exitosa telenovela creada por Fernando Gaitán.

Después de despedirse de Betty, la fea, la intérprete ha continuado destacándose en el mundo de la actuación con participaciones en producciones como Amor a palos (2006), Perro amor (2010), La prepago (2013), Quién mató a Patricia Soler (2014) y Las Vega's (2016), entre otros.

Sin embargo, reconoce que ningún rol puede superar a la antagonista que la lanzó al estrellato internacional.

"Betty' significó muchísimo para mí y marcó un antes y un después. Nunca había podido internacionalizarme y ella hizo que me conocieran en otros países. Fue algo extraordinario y es imposible compararme como actriz con los papeles que hice previo a esto y los que hice posteriormente", afirmó a El Tiempo en 2012.

"Mi primer protagónico fue en Quieta, Margarita. La gente se acuerda mucho de 'Sarita Montiel', pero 'Betty' puso la vara muy alta. ¡Es insuperable! Betty es una bendición”, agregó.

De igual forma, en esa entrevista recordó: "No me ha tocado otro papel tan bien escrito (…). He hecho papeles maravillosos en comedia, drama, melodrama y hasta policíacos; sin embargo, 'Marcela' me consagró. La primera gran oferta fue inmediata; pues cuando terminé 'Betty' logré una exclusividad de tres años con Telemundo, luego me fui a Argentina y después trabajé con Univisión".

En la actualidad, además de gozar del éxito profesional, disfruta en lo personal pues está felizmente casada con el analista financiero Ricky Díaz, un boricua 11 años mayor que ella. Según Las 2 Orillas, la pareja está radicada en Estados Unidos.

Además, Natalia también es madre de una joven llamada Gabriela. Hace unos años, contó a RCN que su retoño estaba viviendo en Londres, Inglaterra, para cursar sus estudios universitarios.

Algo que pocos saben sobre Ramírez es que posee un gran talento para el canto que la hizo merecedora del primer lugar de un reality show de música cuando era niña. De hecho, tras dar vida a ‘Marcela’, intentó grabar un disco, pero no llegó a un acuerdo con el compositor y productor Kike Santander; señala El Tiempo.

De la emblemática telenovela no solo le quedó la fama, reconocimiento y amor de la audiencia, también una inquebrantable e íntima amistad con Fernando Gaitán, quien falleció el año pasado, y Lorna Cepeda, la intérprete de ‘Patricia’.

En la actualidad, Natalia tiene más de 400 mil seguidores en Instagram a los que les comparte sobre su vida, sus proyectos y presume su perenne belleza.

