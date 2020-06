Nicky Jam se 'desahoga' con versos de Carla Morrison

View this post on Instagram

Me encuentro sumergida en pura música últimamente… preparando, componiendo, creando, trabajando, zoomeando y todo lo que ella me requiere. Pero quería tomarme un momento para recordarles que hace unas semanas salió el EP PAUSA Y PLAY de Ricky Martin y ESTA HERMOSO! 🙏🏻💛✨ Tenemos una canción juntos en el, llamada RECUERDO y pronto saldrá su video oficial. Ricky les preparo unos lyric videos muy hot 🔥🔥🔥 y todo el disco esta precioso y estoy tan agradecida con el porque no solamente esto es súper emocionante para mi, ( soy fan de Ricky desde SIEMPRE) pero Ricky es un sol y se merece todo! Gracias @ricky_martin , no solo me llenaste de alegría en un momento donde el mundo entero está en crisis y me invadía un miedo y una tristeza e incertidumbre pero el hecho de que creas en mi trabajo es un subidón inigualable, un golpe de humildad, un regalo enorme. Gracias por invitarme 🙏🏻❤️✨Vayan a escuchar su disco, es una joyita de amor puro y emocionante✨✨✨✨✨ #PAUSAPLAY⏸▶️ ( poema de la foto 2 es de Benedetti❣️)