Tatiana cautiva con sexy y ajustado traje de baño

Tatiana conocida como La reina de los niños impactó al publicar una serie de fotografías en traje de baño que cautivaron a sus miles de seguidores en redes sociales. Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante presumió su anatomía mientras posaba para la cámara.

Julián Gil denunció que Marjorie de Sousa quiere quitarle la patria potestad de Matías: “Me fui de México por amenazas” El actor reveló que se vio obligado a dejar México por las amenazas y presiones a las que se vio sometido por el equipo de abogados de la actriz

A sus 51 años de edad, Tatiana dejó en claro que sigue manteniendo una figura de impacto, por lo que recibió cientos de halagos. "Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo".

Leon Tolstoi (ya necesitaba vitamina D)", escribió la intérprete de canciones como No me quiero bañar, La patita Lulú, Chango marango, entre muchas otras.

Tatiana cuenta con 224 mil seguidores en Instagram, quienes constantemente le escriben comentarios y esta ocasión no fue la excepción, ya que logró sorprender con sus curvas.

"Que guapísima amiga! Great pics". "Mamacitaaaa!!! Guapísima!!". "Que bella eres amiga". "Espectacular". "Cuerpazo toda la vida!!!!". "mi hermoso amor platónico !!!". "¡¡¡¡Que belleza!!!! ¡¡¡¿¿¿Con quién tienes pacto para que siempre luzcas tan hermosa???!!!". "Tatiana pasara por los años pero los años no pasan por tatianaaa haaaaa la amooooo siempre hermosaaa uwu". "Ese patio es muy particular ", fueron algunos de los comentarios que recibió Tatiana.







Publicidad







Tatiana consolido su éxito entre el público infantil en la década de los 90 y 2000 y tras el éxito de las plataformas digitales, la cantante y conductora decidió emigrar a YouTube y crear un canal, que ya cuenta con 2.7 millones de suscriptores, donde publica canciones para los niños y datos curiosos sobre animales.

Sigue informaron:

Ejercen acción penal contra 17 personas involucradas en atentado contra Omar García Harfuch Se trata de 15 hombres y 12 mujeres, quienes fueron trasladadas al reclusorio en donde un juez determinará su situación jurídica

¿Qué significa la bandera LGBT+? La bandera fue creada en 1977 por el artista Gilbert Baker

Bioserie de Karla Luna: ¿qué actrices interpretarán a Luna y a Karla Panini? La serie sobre la vida de Karla Luna se planea producir a finales de este año y tendrá una inversión de 60 millones de pesos

Papa Francisco pide rezar por los gobernantes en vez de insultarlos En un contundente mensaje desde la Basílica de San Pedro, el papa Francisco hizo un llamado a rezar por los gobernantes, independientemente de los ideales políticos que se tengan

También puedes ver: