Adele podría tener un nuevo amor en su vida y este sería el motivo de su felicidad

Luego de un polémico divorcio, en el que tuvo que dar gran parte de su fortuna, parece que Adele ha encontrado un nuevo amor y este puede ser el motivo de su cambio físico y su desbordada felicidad. Muchos fanáticos parecen pensar que la cantante está teniendo un romance con el rapero Skepta, y están presentando lo que afirman que es evidencia para respaldar la especulación de su relación.

Durante el fin de semana, la intérprete de "Hello" y el rapero británico intercambiaron algunos mensajes aparentemente coquetos en Instagram, lo que provocó un frenesí en los fanáticos.

Adele compartió un par de instantáneas de ella el sábado, mientras veía su actuación del Festival de Música Glastonbury 2016 en la televisión en su sala de estar. En una foto, la 15 veces ganadora del GRAMMY se puso el mismo vestido oscuro de manga larga que usó en el concierto cuatro años antes.

En los comentarios debajo de la publicación, Skepta escribió: "Finalmente obtuve tu contraseña de Instagram jajaja". Mientras que los fanáticos estaban confundidos por el comentario, parece que Adele entendió y respondió con un emoji guiño y un emoji de corazón que prendió fuego a los rumores.

Adele and Skepta are chatting on Instagram

Los fanáticos recurrieron a Twitter para abordar el desarrollo del presunto romance y casi todos parecían estar de acuerdo con la idea de que están saliendo. Algunos parecían casi demasiado entusiasmados con la posibilidad.

The idea of Adele and Skepta being a couple makes me so happy

