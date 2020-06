Aislinn Derbez está arrepentida de divorcio con Mauricio Ochmann

Hace unos días se dio a conocer la demanda de divorcio que interpuso Mauricio Ochmann para separarse de Aislinn Derbez. Y aunque se sabe que él pidió no dar manutención a la mamá de su hija Kailani, a la actriz le dolió mucho más que el protagonista de la serie R no quisiera luchar por su matrimonio

De acuerdo con la revista TVNotas, la pareja había quedado en sobrellevar la situación y luchar por mejorar su relación, sin embargo, Ochmann tomó la iniciativa de separarse.

Una persona cercana a la pareja aseguró a la publicación que Mauricio y Aislinn tienen una relación cordial por el bienestar de su pequeña de dos años, no obstante, ella quería seguir con él.

“Te puedo decir que esta separación se da porque Mauricio no era feliz al lado de Aislinn. Porque una cosa fue el noviazgo y cómo se dieron las cosas entre ellos, un flechazo, pero con el tiempo y ya viviendo juntos, él se dio cuenta de que se precipitó al casarse sin haber conocido bien a Aislinn”.

La fuente detalló que Aislinn es una persona demandante, situación que terminó por fastidiar al actor.

“Todos sus amigos te podemos decir que Aislinn es absorbente, demasiado voluble y hasta cierto punto muy inmadura, y Mauricio tampoco es que sea un santo, pero él es más relajado. Creo que lo que más les pegó fue que poco a poco Aislinn intentó controlar a Mauricio, con decirte que le prohibía aceptar proyectos nomás porque eran fechas en las que ella tenía que filmar una película. Y le sacaba a la niña”.

Según la publicación, Mauricio ya quería separarse desde antes, pero hizo lo posible por continuar su matrimonio.

“A mediados del año pasado, Mau le dijo por primera vez a Aislinn que no era justo para los dos seguir con su matrimonio, que ya no era feliz y que ella tampoco lo era. Le dijo que fuera honesta con sus sentimientos y admitiera que lo suyo no tenía solución. Imagínate lo mal que se sentía, que se atrevió a decirle a su mujer que ya no era feliz a su lado. La verdad es que trató de hacerla entender que ya eran más los pleitos, las diferencias y las discusiones que los momentos felices y armoniosos”.

Incluso dijo que la hija del comediante Eugenio Derbez sigue enamorada del actor, por lo que la separación fue un gran golpe.

“Le dolió muchísimo, Aislinn se separó de Mau estando aún muy enamorada de él. A ella es a quien más trabajo le costó asimilar el divorcio. En su momento sí le dijo a Mau que estaba exagerando las cosas, que el amor estaba ahí, intacto, que era cuestión de meditarlo y cambiar ciertas cosas que no les gustaban a uno del otro, por ejemplo, que a él no le gustaba que ella fuera tan desprendida como mamá y sobre todo su carácter tan cambiante, que se enojaba por todo”.

Tras el divorcio, Aislinn ha tratado de recuperar su seguridad con terapias psicológicas.

“Ella está yendo a terapias y a cursos de sanación, quiere estar ocupada en cosas del trabajo para evadir el dolor. Sí la hemos visto triste, un poco deprimida, hasta bajó de peso, pero le echa ganas, quiere salir adelante, se ha apoyado en su papá y hasta en sus hermanos, aun con el distanciamiento por la pandemia, pero ahí la lleva”.

