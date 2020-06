Milla Jovovich presentó a su pequeña hija en redes sociales y enamoró con su ternura

View this post on Instagram

So grateful for these quiet moments with my rainbow baby. Nursing her are some of my favorite times of the day. That sweet little cupcake looking up at me with her soulful eyes, her tiny hands, her incredible scent, that fluffy hair. I treasure this period of our lives so much. Such a short blip in my life, but one that will bring the sweetest memories when I’m looking back. #OsianElliot #perfection #quietmoments #mamasgirl #love * Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглядываюсь назад.