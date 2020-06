Toño Mauri ingresa a terapia intensiva por coronavirus

Aunque no se ha hecho de manera oficial, distintos medios de comunicación ha señalado que el actor Toño Mauri se encuentra en terapia intensiva.

Madre de Aislinn Derbez asegura que la actriz es más feliz desde que terminó con Mauricio Ochmann La estrella del doblaje confesó que se dibujó "una sonrisa" en su rostro desde que su hija se separó.

La semana pasada, el actor comentó en entrevista con Venga la alegría que su familia y él se habían contagiado de Covid-19

“Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil. La verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, dijo

Hoy el panorama es más desalentador, en el programa Chismorreo, la conductora Martha Susana informó: “Toño Mauri y familia, lamentablemente todos infectados de Covid-19, pero lo peor de todo es que Toño está internado en terapia intensiva porque no podía respirar; entonces (lo hospitalizaron)”.

Y Fabián Lavalle agregó, “lo que pasa es que Toño empezó con los síntomas el pasado fin de semana, con fiebre, y empezó a sentirse mal, (tenía problemas con) la respiración, entonces ya se fue a terapia intensiva porque desgraciadamente sí está delicado”.

También te puede interesar: