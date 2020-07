Aracely Arámbula combina una delicada blusa de encaje con un pantalón de mezclilla y botas

View this post on Instagram

#Repost @telemundoafrica with @get_repost ・・・ Brought to you by popular demand, BRAND NEW SEASONS of your favorite novellas coming to your screen this June, stay tuned!🔥💥 // Super Félix por estar de nuevo en Africa ahora con #LaDoña2 🙏🏻💃🌹 #IronRose #season2 @telemundoafrica