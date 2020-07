Cynthia Klitbo al borde de la pobreza "si es necesario limpiar una casa, la limpio"

Luego de ser una de las estrellas más grandes de la televisión mexicana, interpretando a memorables villanas, la actriz Cynthia Klitbo admitió que está atravesando por una penosa situación económica que la ha dejado sin ahorros.

En una entrevista para el programa 'Venga la Alegría', la que por 35 años fuera actriz exclusiva de Televisa, el mes pasado acabó su contrato y no se lo renovaron, dijo que sus ahorros han mermado y que está dispuesta a hacer lo que sea para poder mantener a su hija.

"Ha sido un poco duro porque no hay trabajo, los ahorros están empezando a mermar y hay una determinada cantidad que yo debo de tener porque las chicas que trabajan conmigo desde hace tantos años no las puedo dejar desvalidas, entonces ya quedamos en que hasta que se acaben las arcas y si no, pues a vender tortas las tres, pero juntas" comentó acerca de su negocio y sus empleadas.

Cynthia Klitbo era la villana cansada de ser mala: "El Güero Castro con su varita mágica me dio la oportunidad en Teresa" La actriz habló de su vida artística y de sus anécdotas a lo largo de su trayectoria artística

Habló sobre mudarse a Canadá ya que allá viven sus hermanos y ella tiene la residencia "si así sigue la situación en México probablemente cierre casa aquí, y pues emprendiendo en lo que sea mientras. Me han dicho: '¿cómo crees que vas a ser mesera?' y yo (les dice) 'no me importa'. Mi hija va a tener escuela gratis allá".

Sin miedo a nada, Cynthia Klitbo está dispuesta a trabajar en lo que deba hacerlo con tal de lograr el bienestar de su hija "si es necesario limpiar una casa la limpio, el chiste es trabajar, si tengo que acabar de panadera, acabo de panadera, de nana, no importa, haré lo que tenga que hacer para sacar adelante a mi hija".

