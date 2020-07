Angelique Boyer presume su brazos musculosos alzando pesas en el gimnasio

Angelique Boyer es actriz de profesión pero de alma deportista. No hay día en el que la artista no practique algún deporte o no entrene intenso en el gimnasio. En su galería de Instagram, sus casi 12 millones de seguidores han sido testigos de sus prácticas de yoga o de sus tardes surfeando de forma magistral.

Todas estas disciplinas en conjunto le han permitido a Angelique Boyer esculpir su cuerpazo de forma increíble, ya que no solo luce una figura estilizada sino musculosa, tal cual una entrenadora o coach fitness.

El musculoso cuerpo de Angelique Boyer

Y recientemente, en un post de Instagram, compartió una foto suya con ropa deportiva, mostrando sus musculosos brazos mientras alzaba sus pesas durante un entrenamiento, dejando ver su esbelta figura lograda con mucha disciplina y ejercicio.

La imagen superó los 600 mil likes y los 3 mil comentarios de sus seguidores, quienes la llenaron de halagos por su figura pero también le expresaron la admiración por tener la fuerza de voluntad para cuidar su salud y su cuerpo.

Los deportes y estar en contacto con la naturaleza siempre son los escapes favoritos de Angelique Boyer, sobre todo en esta época de mucha tensión en todo el mundo por la pandemia. Hace poco se fue a pasear a Valle de Bravo, alejándose de la ciudad y transmitiéndole un mensaje de ánimo a sus seguidores.

"Mantenerse positivos no es fácil, pero pensar en la bendición que es estar en salud y por fin trabajando me motiva un montón hacer lo que más amo. Son tiempos en los que hay que expulsar lo que no nos deje avanzar, alejarnos del ego, apoderarse de las decisiones, enfocarse en lo que hace bien. Todo se acomoda!", escribió la artista de 31 años.

