Brie Larson pasa de ser protagonista de cintas a youtuber

"¡Gracias por ver mi primer video de YouTube. Fue genial aprender de todos los que se unieron. Asegúrate de seguirnos. Deja un comentario que me permita saber con qué creadores también debería trabajar, por favor. Estoy muy entusiasmado con este viaje, asegúrate de decirme lo que quieres ver. Me gusta o suscribirse si quieres … o no. ¡Tu decides!", fueron las palabras de presentación de Brie Larson al presentar su canal de YouTube.

La actriz que dio vida a la Capitana Marvel decidió abrir su propio canal, que en solo dos horas ya tenía casi 40 mil suscriptores.

La actriz, directora, guionista y cantante estadounidense, ganadora, entre otros, del premio Óscar, Globo de Oro, Premio Bafta y Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz de 2015 se mostró al natural en su presentación, sin maquillaje y lejos de las famosas poses de Hollywood.

También compartió los errores en sus primeros videos, que provocaron varias sonrisas entre sus seguidores por las caras que hace la actriz durante las interacciones.

La actriz decidió abrir esta espacio para hablar de las cosas que preocupan personalmente, como el medio ambiente, aspectos sociales y políticos; sin dejar a un lado aspectos más relajados de la vida diaria y su trabajo como actriz.

"También habrá conversaciones profundas, retórica antirracista, contenido exclusivo”, dijo la actriz.

En su debut en la plataforma, Brie Larson habló y presentó a varios youtubers, que le han servido de inspiración cuyos pasos quiere seguir.

Dispuesta a mostrar su verdadera personalidad

Brie Larson señaló que le daba miedo presentar su verdadera personalidad, pero quiere compartir algo más con la gente.

"YouTube ha sido un lugar en el que he aprendido mucho. Desde cómo usar mi impresora a cómo mejorar como activista por los derechos sociales. Vamos, que este el el lugar perfecto para hablar de las cosas que realmente importan. Durante mucho tiempo, la imagen que el mundo ha tenido sobre mí está basada exclusivamente en fragmentos seleccionados de las entrevistas que doy vinculadas a un proyecto específico que estoy promoviendo. Por eso he dudado mucho si era conveniente revelar demasiado sobre mí”, dijo la actriz.

Añadió, “en parte por miedo a lo desconocido, pero también porque tenía la idea de que la gente no iba a creerme después interpretando a otros personajes. Por eso veo mi canal como una forma de romper con esta línea de pensamiento y volverme más vulnerable y abierta sobre mis defectos, sobre lo que me apasiona y sobre quién soy en realidad”.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Lucero se estrena en TikTok con la “risa más contagiosa del mundo” Al momento lleva más de 10 mi seguidores en apenas 1 día.

Realizan "Fiestas Covid-19" en Alabama; el primero que se infecte gana Los estudiantes reúnen dinero en un bote, cuyo destinatario es para la primera persona que obtenga Covid-19

FIL Guadalajara considera hacerse de manera virtual o posponerse si persiste la crisis sanitaria La Feria Internacional del Libro de Guadalajara dio a conocer los posibles escenarios para la edición de este año.

Diego Luna invita a cenar a Hugo López-Gatell El actor tendrá a diferentes personalidades para hablar sobre diversos, incluyendo al Covid-19; se estrenará el 7 de agosto.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: