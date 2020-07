Conductor de 'Sale el Sol' revela que dio positivo a Covid-19

El conductor Roberto Carlo anunció por medio de su cuenta de Twitter que dio positivo a Covid-19 y destacó que presentaba síntomas como "falta de oxigenación y una migraña terrible". Por lo que destacó que durante varias semanas estará ausente en el programa.

VIDEO: Jenni Rivera grabó canción ‘Quisieran tener mi lugar’ antes de morir Juan Rivera encontró ocho temas inéditos de Jenni Rivera, de los cuales se han publicado tres Aparentemente bien, Engañémoslo y Quisieran tener mi lugar

Esta noticia la dio a conocer esta mañana e indicó que, aunque se siente mejor, se mantendrá en cuarentena con el fin de evitar más contagios de coronavirus.

"Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa", escribió en su cuenta de Twitter.

El conductor de 29 años de edad también publicó una fotografía del resultado de la prueba de SARS-CoV-2 que se realizó en el Hospital Español, donde se confirma que tiene el virus.

Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de isopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Esta mañana me siento mejor, pero toca entrar en cuarentena así que no estaré estos días en el programa @saleelsoltv pic.twitter.com/LchhFNd1oQ — Roberto Carlo (@robertocarlomx) July 2, 2020

Roberto Carlo comparte cámaras con los conductores Luz María Zetina, Carlos Arenas y Paulina Mercado en el programa matutino "Sale el Sol" que se transmite por Imagen TV.

Te invitamos a consultar lo más visto de Publimetro:

Karol G muestra sus curvas de infarto usando leggings y mini top Cautiva a sus fans con sus canciones y su belleza

Mira cómo se ve actualmente ‘Marcela Valencia’, la eterna rival de ‘Betty, la fea’ La actriz tiene 53 años y no ha envejecido ni un día.

Aracely Arámbula combina una delicada blusa de encaje con un pantalón de mezclilla y botas Tiene un gusto exquisito

Mane y Jawy pelean en Acapulco Shore mientras participantes tienen sexo Las cosas se salieron de control en el último episodio de la nueva temporada del reality más controvertido

También puedes ver: