Fede Figueroa dispuesto a sumar al legado musical de Joan Sebastian

Fede Figueroa Suarez nació el 10 de octubre de 1994 en Taxco de Alarcón Guerrero. Sin duda, trae el talento en la sangre y desde niño comenzó a tomar clases de música.

A los 14 años de edad escribió su primera canción; ahora, a sus 25 años tiene varios temas escritos, que incluirá en su disco debut que llevará como título Tiempo al tiempo.

“El disco está a punto de salir, es mi disco debut llamado Tiempo al tiempo, que tuvo que posponerse el lanzamiento por la pandemia, pero en cuanto se puede iniciar, empezaremos con la salida del disco. Las 12 canciones son temas inéditos y soy el cantautor, es un disco muy personal, porque lleva varias vivencias y etapas de mi vida, es un disco muy mío. Experimentamos bastante, porque metimos guitarra, norteño, banda, armónica y guitarra acústica”, señaló Fede Figueroa.

El sobrino de Joan Sebastian compartió que pudo mostrarle algunos de sus temas a su tío, que fueron de su agrado. Ahora se encuentra en pláticas con otros artistas y agrupaciones que posiblemente grabarán algunas de sus canciones.

“Siempre recuerdo la pasión que tenía mi tío para componer y la entrega a su gente se sintiera como se sintiera; también a la hora de componer trato de tener respeto, lo que sea que escriba, como siempre lo llevo conmigo. Tengo acordeones que me regaló en vida, nunca me tomé una foto con él, es algo de lo que me arrepiento”.

El cantautor recuerda con cariño sus primeras presentaciones, pues tuvo la oportunidad de abrir algunos de los conciertos del “Rey del Jaripeo”, y con el que compartió la pasión por los caballos.

“El sol sale para todos, estoy puesto a sumar a la familia, sin envidias, siempre que pueda ayudar…. estaré listo”.

Refresca el regional mexicano

Con dos años y medio de carrera y a sus 25 años, ha lanzado canciones bajo el género de banda, norteño y guitarras, tales como Hecha a mano, Como si fuera tan fácil, Ganas de amar, Sin detalles el cual es una colaboración con Alfredo Olivas; la canción más reciente es ¿Dónde estarás?

“Como alguien que compone sus canciones, con su propio estilo, ya vamos entrando al gusto de la gente, porque sabemos que es una carrera de mucha paciencia y de aferrarse mucho. Hay un crecimiento en la composición, porque obviamente cuando empecé era más chico con diferentes vivencias y experiencias; esa parte ha cambiado, ya no soy tan inocente -en el buen sentido, como era antes [risas]”, añadió Fede Figueroa.

