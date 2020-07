Galilea Montijo agarra glúteos de Andrea Escalona para mostrar que no están operados

Las conductoras del programa Hoy, Galilea Montijo y Andrea Escalona causaron controversia en redes sociales, luego de que hicieran algunas confesiones de su cuerpo durante la emisión del miércoles.

Y es que Montijo tuvo que tocar los glúteos de la hija de la productora del matutino Magda Rodríguez, para comprobar que su tamaño es natural y no operado, como cuestionó Lambda García.

Durante la dinámica ¿Dónde quedó la bolita?, García le preguntó directamente a la joven si se había operado los glúteos.

“¿Sí tienes algo en las pompis? ¿Te las rellenaste, te las operaste?”, cuestionó el conductor.

De inmediato Andrea se paró de una silla en la que estaba sentada y le dio la espalda a Lambda. Sin esperarlo, Galilea se acercó y tocó sus pompas.

“Oye ¿cómo las tiene Magda? ¿Cómo tiene las pompas Magda?”, contestó Andrea Escalona, haciendo referencia que sus glúteos son naturales.

“A ver espérate”, dijo "La Gali" mientras le tocó las pompas de nueva cuenta a Escalona. “Yo como doctor, eh. Catando, catando. ¿Sabes qué? No se siente, te lo juro, no se siente. Pues muy bien, muy bien”, agregó, comprobando que lo dicho por Andrea era cierto.

Al respecto, usuarios de redes sociales emitieron su opinión sobre el tema:

“Obviamente es operado esos glúteos no corresponden a sus piernas”; “Obvio dirá que no… o dirá solo un tantito nada”; “Por qué odian a la Escalona? Aquí en Estados Unidos no recibía hate de la comunidad latina cuando trabajaba aquí”; “Como siempre los mismos Mexicanos tirándole a su propia gente”; “Sea o no le quedo muy bien”, se lee entre las reacciones de los televidentes.

