¿Juan Gabriel, el motivo de la pelea entre los hermanos Cuevas?

Desde hace varios días, los hermanos Aída y Carlos Cuevas se encuentran en medio del huracán y es que, aunque su relación no ha sido buena durante años, la cantante decidió proceder legalmente en contra del intérprete de boleros.

De acuerdo con los abogados que llevan el caso, Carlos recibió una carta de parte de Guillermo Pous, el representante legal de la cantante, en la que se le informa que no puede hablar de su hermana ni de sus sobrinos.

En una entrevista con Maxine Woodside, Carlos Cuevas se mostró sorprendido y aseguró que nunca esperó esa reacción de su hermana.

"Pensé que era una broma, pero hablé con mis abogados y me dijeron que no se entendía. No entendemos qué es lo que quiere hacer, quiero que busquen en alguna publicación mía si le he faltado al respeto a mi hermana o me he burlado de ella”, dijo.

Asimismo, el intérprete de Nosotros afirmó que ya no hablará más sobre el tema, pues tenía la esperanza de reconciliarse con Aída y, por lo visto, eso no será posible.

"Con esta carta, misiva, amenaza, advertencia o lo que sea, mi querida hermana sentenció a muerte la posibilidad de algún encuentro futuro”.

De acuerdo con la revista TVNotas, en el año 2018 los hermanos Cuevas eran inseparables pero el pleito habría comenzando porque Carlos puso en duda que Juan Gabriel le haya propuesto matrimonio a Aída.

"Rodrigo, el hijo mayor de Aída, le dijo a su mamá que su tío estaba orquestando una campaña en su contra para dejarla mal parada, como una mentirosa, al decir que a él no le constaba que El Divo de Juárez le había propuesto matrimonio en tres ocasiones, y eso le molestó a Aída”.

