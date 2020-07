Lucero se estrena en TikTok con la “risa más contagiosa del mundo”

La cantante Lucero por fin se decidió y dio el paso para unirse a la fiebre que ha contagiado la aplicación TikTok, donde más jóvenes que adultos se divierten con videos y bailes.

La artista estaba indecisa si abrir una cuenta en la plataforma por lo que en días pasados le consultó a su hija qué hacer. “O sea, pero si yo me abro una cuenta de TikTok, ¿qué voy a hacer?, ¿me voy a aprender todos los bailes, y así? No. O sea, ¿tú me ayudas?”, le pregunta a su pequeña en un video compartido en su cuenta Instagram.

En la publicación, Lucero recibió cientos de mensajes en los que algunos de sus seguidores apoyaban la moción, mientras que otros le decían un “no” tajante ante la idea de verla haciendo monerías en la red social. Esto debido a que algunos piensan que en TikTok se hacen "payasadas" y es solo para los más chavos.

“Ya [email protected] estuve leyendo y me puse a platicar con Lucerito (y ella: “si má”) Creo que ya lo lograron y me convencieron! Sí, vamos con mi cuenta de TikTok”, anunció en el post.

Lucero llega arrasando a TikTok

Este martes, la intérprete de “Electricidad” subió su primer video a TikTok y en pocas horas causó revuelo cuando sus fanáticos se enteraron de que ya tenía su perfil oficial.

Al momento, lleva más de 10 mil seguidores y el primer clip acumula ya más de 83 mil vistas, 8 mil likes y mil comentarios. Lucero no llegó haciendo videos con audios predeterminados, sino que hizo uno muy original en el que suelta una risa contagiosa.

“No estoy segura si yo puedo ser una gran candidata para tener una cuenta de TikTok. La gente joven que está a mi alrededor me dice 'no por favor no hagas esa ridiculez, te agradecemos tu intención y simpatía'”, comenta en los primeros segundos del video antes de desatar unas delirantes carcajadas.

“Me encanta esa risa”, “Eres la mejor”, Empieza, mi reina, tienes buen sentido del humor y eres cómica. Excelente”, “La risa más contagiosa del mundo, Adorooooo”, “Wey, amo tu risa, jajaja, no puedo con vos, basta, me duele la panza de tanto reírme”, “No sé ustedes pero yo cuando vi a Lu riéndose, yo me reí con ella sin saber de qué se estaba riendo ella”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

