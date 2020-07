Matthew Perry, Chandler de Friends, luce demacrado y preocupa a los fans

Matthew Perry fue visto en Beverly Hills fumando un cigarrillo con una máscara facial apoyada alrededor de su barbilla. El actor, mejor conocido por interpretar a Chandler Bing en la comedia Friends, lucía irreconocible, demacrado, vestido con unos pants deportivos y bastante subido de peso.

Acorde a las fotos, Matthew se reunió en el sitio con un amigo. La pareja conversó por un momento antes de partir del lugar en un automóvil. Poniendo la seguridad primero, Matthew Perry, de 50 años, también fue visto luciendo una cara azul que se leía para cubrirse la cara.

