Primera generación de La Academia ofrecerá concierto en línea

Todos los insultos, los cerrones de puerta, las lagrimas, los que no creen, los esfuerzos, los fracasos y críticas… no han podido apagar el fuego que mi alma tiene por la música, fuí, soy y siempre seré La WENDOLEE! #lacachonda gracias @chuymadrid2 🙏 @muegan @fannyddpixels @lapattireyes @morenamusic1 @sonymusiclatin Y todos mis wendofans 🙏💪🏻