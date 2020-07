Mira cómo se ve actualmente 'Sandra', la inolvidable 'Jirafa' de Yo soy Betty, la fea

Aunque han pasado más de 20 años desde el estreno de Yo soy Betty, la fea, la actriz Marcela Posada sigue siendo reconocida por la audiencia de la telenovela como la inolvidable ‘Sandra Patiño’, la increíblemente alta y mal vestida secretaria de Ecomoda que sufre el rechazo de muchos hombres por su estatura.

Con ese terrible sentido de la moda que la deslucía, la también llamada ‘Jirafa’ encuentra su lugar dentro del impopular ‘Cuartel de las feas’, donde se destaca por su altura pero también por ser una gran defensora de sus amigas, razón por la que se ganó rápidamente el cariño de los televidentes.

Pese a haber brillado como actriz y modelo antes de la telenovela, Posada se consagró como artista al dar vida a esta eficiente y leal mujer, que la ha seguido como su segunda identidad.

No obstante, ya han pasado más de dos décadas desde que la ‘Jirafa’ transformó la vida de Marcela, que en la actualidad sorprende por lucir exactamente igual que en 1999.

Así luce Marcela Posada, la eterna ‘Jirafa’ de Yo soy Betty, la fea

Marcela Posada, nacida en Manizales, Colombia, se inició en el mundo del espectáculo siendo solo una adolescente cuando comenzó a modelar en diversos desfiles y concursos de bellezas.

Por su natural buena apariencia y estatura, se abrió paso rápidamente en la feroz industria del modelaje e incluso representó a su país en el certamen Miss Piel Canela Internacional.

Tras construir una carrera en el modelaje, Posada estudió actuación en Bogotá y posteriormente obtuvo papeles en varias producciones importantes hasta que logró ganarse el rol que la impulsaría como intérprete: el de la secretaria ‘Sandra Patiño’ en Yo soy Betty, la fea.

Con ‘Patiño’, Marcela saltó a la fama internacionalmente y desde entonces apareció en decenas de proyectos destacados, incluyendo la secuela de la historia creada por Fernando Gaitán, Ecomoda.

Pobre Pablo, En los tacones de Eva, ¿Quién amará a María?, 5 viudas sueltas y Mentiras Perfectas fueron algunas de las producciones donde logró resaltar luego del final de la telenovela más famosa de la historia.

Sin embargo, la artista decidió concluir su paso por el mundo de la actuación para perseguir una carrera política en 2014, cuando se mudó a su natal Manizales y lanzó una campaña como aspirante al Senado de la República. Desafortunadamente, no ganó las elecciones y volvió al mundo de las telenovelas.

Luego de su corta vida política, encontró papeles gracias a su incuestionable talento en audiovisuales como El Final del Paraíso, La ley del corazón y Sala de urgencias. Su última aparición en la pantalla chica fue en Enfermeras, donde dio vida a la doctora ‘Ruby Palacino’.

En cuanto a su vida personal, tiene una hija llamada Nataly Arbeláez que, al igual que ella, es actriz y cuenta con miles de seguidores en redes sociales debido a la gran belleza que le heredó. También es abuela de una pequeña de siete años.

En 2019 sorprendió al confesar que llevaba diez años siendo felizmente soltera. “Es un punto de vista distinto. Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, reveló al programa La movida según reseñó RCN.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco”, concluyó.

La reconocida actriz ahora tiene 49 años y luce más guapa que nunca, incluso pareciera que no ha envejecido ni un día desde que encarnó a la querida ‘Jirafa’ de Betty, la fea.

Asimismo, hasta la fecha, cuenta con más de 200 mil seguidores en Instagram a los que les presume su conservado aspecto y les comparte detalles de su vida diaria, sus proyectos y divertidos videos.

Además, en sus publicaciones constantemente recuerda al papel por el que todavía la aluden en las calles: ‘Sandra Patiño’, la ‘Jirafa’ de Yo soy Betty, la fea.

