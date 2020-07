“Eres un niño tan amado”: Sherlyn festeja el primer mes de vida de André con un emotivo video

Desbordándose de felicidad, la actriz Sherlyn González celebró el primer mes de vida de su primogénito, André, con un emotivo video donde retrató cómo ha crecido el pequeño desde su nacimiento hasta la actualidad.

Sherlyn cuenta que estaba dormida cuando se registró el temblor: “Mi mamá me avisó” La actriz se ha desvelado los últimos días por su hijo recién nacido.

A través de su cuenta en Instagram, la orgullosa mamá primeriza compartió con sus seguidores el martes 30 de junio la conmovedora grabación en la que incluyó imágenes nunca antes vistas del alumbramiento de su hijo y otros momentos vividos en sus primeras semanas sobre el mundo.

“1 mes de ser la mamá de André, 1 mes desde que la vida me cambió. Gracias André por enseñarme qué es la felicidad, eres un niño tan amado, tan deseado, tan esperado… Te amo, mi bebé hermoso”, expresó en la descripción la protagonista de Clase 406, quien acompañó el material visual con la canción ¿Cómo pagarte? del cantante Carlos Rivera.

La enternecedora publicación para conmemorar la especial fecha de inmediato generó una avalancha de halagos hacia la linda familia monoparental por parte de sus fanáticos y sus colegas en el mundo del espectáculo.

Uno de los mensajes más destacados al clip fue precisamente el del ganador de la tercera generación de La Academia, quien manifestó su alegría al oír su canción como acompañamiento del video documental. “¡Preciosos! Qué bonito escuchar mi canción con esas imágenes llenas de amor”, dijo.

Por otro lado, Érika de la Rosa manifestó: “¡Ay pero qué bellos! Qué ganas de tener a mi bebé ya en mis brazos”. Mientras, Chantal Torres admitió: “Muero del amor”.

Otras reacciones fueron:

@silviacriselle : “Feliz cumple 1 mes, mi amor bonito”

: “Feliz cumple 1 mes, mi amor bonito” @shanik_aspe : “Qué padre video, Sher. Recuerdos que se quedan para siempre”

: “Qué padre video, Sher. Recuerdos que se quedan para siempre” @janelvictoria.1986 : “Tan rápido pasa el tiempo y lo mejor de la vida es ser madre”

: “Tan rápido pasa el tiempo y lo mejor de la vida es ser madre” @martharol: “¡Ya un mes! Qué rápido. Qué diosito te siga cuidando a tu baby”

Sherlyn cumplió su gran sueño de convertirse en mamá el pasado 30 de mayo, cuando alumbró a su primer hijo, producto de una inseminación artificial, en un hospital de la Ciudad de México.

Sherlyn revela que ha perdido 10 kilos desde que nació su hijo

Hace unas semanas, la artista de 34 años confesó en una entrevista a su excompañera de Netas Divinas Isabel Lascuráin que ya perdió 10 de los 13 kilos que ganó en los nueve meses de embarazo, en gran parte debido a la lactancia. No obstante, enfatizó que no estaba desesperada por recuperar su silueta.

“Sí me eché mis 13 kilos (…). También me da igual (adelgazar), estoy siendo muy agradecida con el cuerpo, de decir durante 9 meses me permitiste tener al ser humano más amado ahí dentro y en 9 meses se dieron todas las transformaciones, entonces no podemos pretender que en 5 o 4 ya estemos listas para el bikini”, confesó según Las Estrellas.

De igual forma, la célebre intérprete aprovechó para develar que se sentía “espectacular” con su cuerpo cuando estaba encinta.

“Yo me sentía espectacular, sentía que traía cuerpazo. Me sentía súper sabrosona, pero ahora que estaba viendo el tráiler y me veía esos cachetes y esa panza, dije ‘madre mía’, porque claro he bajado casi 10 kilos desde que nació André a ahorita, pero yo no me lo notaba. No sé si fue el amor o las hormonas, pero yo jamás me sentí esos kilos arriba, me sentía preciosa”, aseguró.

