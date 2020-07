Ana Torroja presentará Cuando tú me bailas con concierto en vivo

La cuarentena no ha sido muy inspiradora para muchos artistas, sin embargo, ha sido un buen espacio para la reinvención y adaptación, al menos para la icónica vocalista de Mecano, Ana Torroja, quien lanzó recientemente su nuevo sencillo Cuando tú me bailas, que presentará en un mini concierto este viernes.

“Me ha costado un poco pasar tanto tiempo en un mismo sitio, estoy acostumbrada a salir mucho, de un lado a otro, pero he disfrutado poder hacer esas cosas que nunca puedo hacer como pasar tiempo con mi familia”, declaró la intérprete en una entrevista con Publimetro.

Cuando tú me bailas va sobre la historia de una chica que llega a un antro, cansada de relaciones fallidas y sin ninguna expectativa, ni intención. Camina entre la gente, sin ver ni escuchar, de repente la manera de bailar de alguien en la pista llama su atención.

“Son curiosas las diferentes formas en las que uno se siente atraído por otra persona. Puede ser la manera de moverse, de caminar, hay infinitas posibilidades”, dijo la intérprete sobre el tema con el que refuerza su experiencia con la electrónica.

“El tema lo hicimos El Guincho, Alizzz y yo hace bastante tiempo, como dos años aproximadamente, cuando busqué trabajar con equipos de música electrónica. Recuerdo que cuando terminamos de grabar la canción, la escuchamos una y otra vez, no podíamos resistirnos al ritmo, se nos iba metiendo al cuerpo. Con una sonrisa de satisfacción, los tres decíamos: ‘¡la tenemos!’”.

Anteriormente Torroja había trabajado con los productos en el tema Llama, por lo que no dudó en que este sería otro de sus grandes éxitos.

“Ha sido una exploración musical muy interesante. Me gusta lo que hacemos juntos. Y aunque no habíamos encontrado el momento perfecto para que Cuando tú me bailas viera la luz, ahora creo que lo es, pues es una canción que te pone de buenas, para los momentos de down, aunque también funciona muy bien para los momentos up”.

En ese proceso de adaptación, la cantante tuvo que improvisar desde el encierro en su casa para crear el video del tema, en el que además contó con la ayuda de su hija y su esposo.

“El trabajo sigue, eso no para, hice mi video aquí y fue muy divertido. Cuando le doy play, me sorprende que yo lo haya hecho y digo ¡wao!. Fue divertido, fue un poco estresante el hacer de todo, desde fotógrafa, guionista actriz, pero estoy muy feliz con el resultado. Tantas luces, tantos movimientos, coqueteos a la cámara en modo selfie. Es muy interesante. Espero que les guste”.

Sorprendida por todo lo que ha logrado en su carrera musical, Ana Torroja declaró que hasta el momento ha hecho lo que ha querido, por lo que estancarse en un género o ritmo musical no es parte de sus planes.

“Nunca me imaginé hasta donde llegaría. Nunca me imaginé que iba a ser cantante, ni formar parte de de uno de los grupos más importantes de la música en español. ¿Cómo iba a saber hasta dónde iba a llegar? ¿Quién me iba a decir que iba a hacer un video con una canción bailable hecha por dos genios de la música electrónica? Nadie sabía que además del pop y las baladas, yo iba a cantar un tema en salsa con Los Ángeles Azules, esas son sorpresas que la música siempre nos da, no hay nada definido”, dijo.

Este viernes, la intérprete hará un espectáculo, la segunda parte del show Estamos en vivo, que se transmitirá por redes sociales y aunque el reto para ella es la preparación en línea, no le queda más que adaptarse a la falta de público.

“Es un concierto gratuito y la verdad las 10 canciones que cantaré me hacen ponerme muy contenta, porque esta forma de seguir en contacto con el público es diferente y agradecida a las redes sociales que nos permiten seguir en contacto en este aislamiento y feliz de compartirlo. Serán 10 canciones, un paseo por Mecano, Ana Torroja y la Ana de 2020, yo creo que va a estar condensado, pero me he roto bien la cabeza pensando las canciones que podrían funcionar, además la gente tendrá la posibilidad de elegir su setlist, las canciones que quiere escuchar Será lo que ellos quieran”; finalizó.

19:30 horas. Ana Torroja en vivo desde su página oficial en Facebook, así como en la cuenta de Citibanamex.

