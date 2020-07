La segunda parte de la quinta temporada de la serie original de Netflix Las chicas del cable llega a su final. Es por ello, que este 3 de julio muchos de sus seguidores estarán pegados a las pantallas de sus móviles, tablet o Smart TV para poder disfrutar de los capítulos finales de esta historia repleta de drama y en la que se destaca la lucha por la igualdad de la mujer, así como de las vivencias personales y profesionales de sus protagonistas. Por ello, aquí te decimos en qué horario podrán los mexicanos ver el desenlace de esta historia.

Eurovisión en streaming: Estos son los impactantes atuendos que lucen los protagonistas de esta historia Descubre los mejores atuendos que Will Ferrell, Rachel McAdams muestran en esta historia de Netflix.

A esta hora se estrenará en México la temporada final de "Las chicas del cable"

El final de temporada en México será a las 2:00 am, mientras que en Colombia y Chile es a las 3:00 am, Argentina a partir de las 4:00 am y España a las 9:00 am. Así que todos programen sus despertadores para que puedan ser los primeros en saber cuál será el destino final de Lidia, Carlota, Óscar, Marga y demás integrantes de este clan que hicieron vivir las experiencias más divertidas hasta las más dolorosas y emocionalmente dramáticas.

Las chicas del cable es una serie española que se ganó el cariño y a la audiencia del mundo, ya que sus personajes fueron muy reales y tocaron la fibra de muchas mujeres e incluso hombres que se sintieron identificados con estas centralistas de La compañía telefónica nacional y formaron un equipo de trabajo que vivió las más inesperadas aventuras y tramas con la finalidad de lograr su objetivo: Lograr que las mujeres sean tomadas en cuenta en la España de los años 30 y que era 100% machista.

Acción en streaming: Aquí dos de las mejores películas que no puedes dejar de ver "Diamantes en bruto" y "Spenser": Confidencial"son de las historias más exitosas de Netflix y que hoy te recomendamos.

También puedes ver: