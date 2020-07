Jennifer Lopez derrocha glamur con abrigo y minifalda Gucci combinada con botas go-go

View this post on Instagram

2nd July, 2020 @jlo Going to vacation My lady is glowing in @gucci Oversized Tweed Bomber Jacket (€3.150) @gucci Blend Cotton-Embellished Blouce Mini Skirt in Ivory (1.500$) @quayaustralia Black After Hours Sunglasses (65$) @jenniferfisherjewelry 3' Gold Samira Hoops (650$) @chanelofficial Black Leather Shoulder Tote Bag (not pictured) @coach White Turbo Boots from Pre-Fall 2020