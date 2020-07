José Eduardo Derbez reafirma que “De Viaje con los Derbez” acabó con la relación de Aislinn y Mauricio

Hace unos días, Alessandra Rosaldo, Vadhir y José Eduardo Derbez impactaron al confesar en una plática en línea que grabar el reality show familiar De Viaje con los Derbez tuvo como resultado el fin de la relación entre José Eduardo y Bárbara Escalante y Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann.

Ahora, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez profundizó sobre estas declaraciones en una entrevista con el programa De primera mano donde confirmó que efectivamente el viaje a Marruecos desató estas dos rupturas y agregó que solo “se salvó” el matrimonio de su padre.

“¿Qué te digo? Así fue. Se salvó (la relación) de mi papá y la de Ale. (…). Después del viaje fue donde se desataron cosas. Lo de Ais creo que también fue a partir del viaje”, confesó al ser cuestionado sobre la revelación hecha durante su conversación con la esposa de su papá y su hermano mayor.

El popular youtuber aseguró que en su caso disfrutó mucho el viaje y nunca percibió que el matrimonio ente su hermana y su cuñado existieran conflictos graves, por lo que opina que si algo “detonó” fue al regreso de Marruecos.

“Yo me divertí mucho, lo pueden ver en el viaje. Lo disfruté, lo gocé, los demás no creo” dijo entre risas. “En la cuestión de Ais y Mauricio, siempre los vi bien. Supongo que tenían problemas como cualquier pareja; en todo caso, si detonó algo, ya fue regresando. Pero siempre los he visto bien”, aseguró.

“Era muy difícil en cuestión de que yo y Vadhir íbamos solos y los demás con hijos, en pareja. Viajar con hijos y con pareja creo que es más difícil”, reflexionó.

José Eduardo Derbez asegura que Aislinn y Mauricio continúan en buenos términos

De igual forma, José Eduardo aclaró en la entrevista si es cierto que el actor de R se rehúsa a ayudar económicamente a la mamá de Kailani como informó la revista TV Notas que se expuso en la solicitud de divorcio.

“No tengo ni idea. No vi la revista. Lo último que yo supe y según lo que yo sé, ellos dos están súper bien. En lo que me quedé, están como amigos; todavía el Día del Padre festejaron ellos, hicimos una videollamada y los saludé. Y es en lo que me quedé: que estamos todos muy bien, él está súper bien con nosotros y ellos están como amigos”, concluyó.

