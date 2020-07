Kristal Silva se queja de imitar a Belinda: “Qué triste que me tenga que vestir así para que me den lugar"

Desde que inició la nueva temporada de La Voz, la animadora de Venga la Alegría, Kristal Silva, ha estado imitando los outfits muy originales que ha lucido la cantante Belinda en cada programa.

Kristal Silva volvió a imitar a Belinda con unas desaliñadas botas de mezclilla y una extensa trenza con brillantes La cantante reaccionó ante la imitación de la ex reina de belleza.

Sin embargo, la audiencia no ha recibido de buena manera esta faceta de la ex reina de belleza, pues aseguran que no tiene necesidad de copiar a Belinda y que no le queda bien.

Tal parece que estos seguidores no son los únicos que no están contentos con esta propuesta que aparentemente surgió de la producción del programa matutino de TV Azteca.

Tras mostrar el quinto look de la coach de La Voz, la conductora hizo un comentario en el que deja entrever que no está muy de acuerdo con vestirse y maquillarse como Belinda.

Kristal Silva parece no estar muy feliz con imitar a Belinda

Así lo dio a entender el pasado miércoles, cuando en medio de la sección de “Margarita de Recursos Humanos”, reveló sus verdaderos sentimientos. La dinámica de la sección consistía en que cada animador imitaría a uno de sus compañeros.

Cuando le tocó el papelito con su propio nombre, el Capi Pérez le bromeó diciéndo que no podía imitarse ella misma y al cabo que “nadie la conoce ni sale”. Ante este comentario, Kristal sostuvo: “Qué triste que me tenga que vestir como Belinda para que me den lugar".

Aunque en el sketch todo se trata de bromear para hacer reír a la audiencia, estas declaraciones fueron tomadas en serio ya que lo dijo en un tono de resignación. Usuarios en las redes del programa apoyaron la idea de darle un mayor protagonismo en otras secciones.

rojero90 “Pobre Kristal, ella merece más cuadro y secciones, ella ya tenía su lugar ganado en VLA y la hicieron a un lado”.

"Pobre Kristal, ella merece más cuadro y secciones, ella ya tenía su lugar ganado en VLA y la hicieron a un lado".

"Eso es cierto lo que dijo Brandon que Cinthya sale más que Crystal y la neta Crystal tiene más carisma y simpatía que la otra debería de salir más, siempre salen las 3 mismas guacamayas Crystal es mucho mejor que las 3 juntas". annayelitapia "@lauragii y @penichebrandon los mejores en esta dinámica!!! Me hicieron reír mucho, pero es cierto! Denle más espacio a @kristalsilva_ !! La neta si se lo merece! Dejen a ella en "husmeando en las redes" es más graciosa!".

