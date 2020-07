Ángela Aguilar vuela con sus propias alas hacia el éxito

Ángela Aguilar no sólo ha conquistado a sus seguidores con la increíble voz y el talento que demostró desde los nueve años cuando lanzó su primer tema La chancla, gran éxito de su abuelo Don Antonio Aguilar, que hasta ahora rebasa los 23 millones de vistas sólo en YouTube; también lo ha hecho con contenido de interés que suele compartir en sus redes sociales y le ha permitido conectar con generaciones jóvenes como ella.

Ángela es la más joven de la dinastía Aguilar, familia de grandes músicos de la que destacan su abuelo Antonio Aguilar, su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo Aguilar, por ello no es de extrañar que haya sido nominada en dos ocasiones al Grammy Latino, tenga tres discos de estudio y haya comenzado este año con el pie derecho y llena de trabajo tras lanzar su nuevo material Baila esta cumbia, un tributo a la reina del Tex Mex, Selena Quintanilla.

“Para mí es un honor poder hacer un disco tributo a Selena, es una artista que me inspira y me gusta mucho. Sus canciones son increíbles y aunque para mi fue una gran responsabilidad, fue como un sueño hecho realidad. Para mí la música es el vehículo con el que me comunico, con el que me expreso. Lo único que quiero es que se sientan identificados con estos temas”, reveló Aguilar en una entrevista a Publimetro.

Mientras dos años atrás la joven trabajó duro por compartir al público su amor por la música regional mexicana, acompañada mayormente por mariachi, en este disco exploró géneros como la balada pop y la cumbia texana.

“Se trata de un EP de siete canciones que fue muy sencillo elegir. Simplemente vi cuáles eran los temas que tenía en mi lista de reproducción y me enfoqué en trabajar con ellas. Selena es una artista que todos conocemos, que todos cantamos, lo único que quise hacer fue acercar sus canciones a jóvenes como yo, que puedan sentirlas y les gusten como a mí”.

Bajo la producción y dirección de su hermano Leonardo Aguilar y Érick Nieto, el material ha causado gran sensación entre su público, pues los videos que lo ilustran recogen escenarios emblemáticos del estado de Zacatecas, donde Ángela pasa la cuarentena por el coronavirus, y Los Ángeles.

“Me gustan mucho las flores, quería retratar algo muy mexicano y sin pretenderlo nos vimos filmando en un museo de flores de Los Ángeles que tenía varios cuartos con diferentes tipos de pétalos, diseños y más. Estoy impresionada de todo el trabajo que hemos hecho”, dijo.

Llevar cumbias y música tejana a los jóvenes fue un gran motivador para realizar el material: “sé que no son los tiempos para bailar cumbias pero pueden distraerse un poquito, disfrutar y cantar a todo pulmón. Están increíbles”.

La conexión que Ángela tiene con sus fans se ha reforzado con las redes sociales, tan sólo en Instagram tiene casi cuatro millones de seguidores y en YouTube casi dos millones.

La cantante presume los momentos entrañables con su familia, viajes y presentaciones, pero también revela elecciones de vestuario, desde los más fashionistas cuando se trata de acudir a alguna ceremonia artística, outfits del día a día y los vestidos de gala que utiliza en sus shows.

“Para mí es un gran halago que a la gente le guste lo que hago. Me siento realmente agradecida por todo el apoyo y cariño que me dan. Es una gran responsabilidad para mí, pero también un gusto. Simplemente me muestro como soy. Para mí no hay nada más importante que ser yo misma”, finalizó.

26 de septiembre. Fecha en que Ángela continuará en Querétaro su gira Jaripeo sin fronteras junto a su padre Pepe Aguilar, su tío Antonio y su hermano Leonardo.

Los mejores momentos en la carrera de Ángela Aguilar

2020. La cantante se ha presentado en los escenarios más importantes de México y Estados Unidos como parte de su gira Jaripeo sin fronteras.

2019. Lanzó el sencillo Bidi bidi bom bom, con el que dio muestra de su álbum Baila esta cumbia. Hasta el momento el tema tiene más de cinco millones de views.

2019. Fue nombrada representante artística y cultural de Zacatecas, estado donde vive su abuela Flor Silvestre.

2018. Lanzó su disco Primero soy mexicana, con el que fue nominada al Grammy americano en la categoría Best Regional Mexican Music.

2018. En la ceremonia de los Grammy interpretó el tema La llorona, junto a Natalia Lafourcade y Aida Cuevas.

2018. iTunes colocó Primero soy mexicana como el cuarto disco más vendido del año, mientras que La llorona fue la tercera canción digital más vendida en México.

2018. Fue nominada en dos categorías al Grammy Latino por Mejor nuevo artista y Mejor álbum de música ranchera.

2018. Ángela se convirtió en la artista más joven en participar en un MTV Umplugged, mismo que alcanzó más de 190 millones de reproducciones en YouTube.

2016. Participó en el festival #100Women de la BBC de Londres, siendo la artista más joven en participar.

