Estos son los significados de los enigmáticos tatuajes de Angelina Jolie

La piel de Angelina Jolie ha sido un lienzo en blanco para grabar sus sentimientos y llevar sus recuerdos marcados por siempre.

La actriz es una de las famosas con más cantidad de tinta en su cuerpo, que muestra con orgullo al revelar los grabados que lleva especialmente en su espalda, la parte en la que ha destinado la mayor cantidad de estos dibujos.

A un año de finalizado su divorcio, Angelina Jolie revela el por qué se separó de Brad Pitt La actriz ha suavizado la relación con el padre de sus hijos por el bien de sus seis hijos

Foto/Pinterest

A sus 45 años, la artista dejó bien claro que su elegancia y glamour se extiende hasta su gusto por los grabados que luce desde hace dos décadas y que encierran un significado para cada recuerdo de la actriz.

En cada aparición en la alfombra roja, impacta con sus atuendos sensuales que revelan los enigmáticos de sus grabados que destacan notablemente en su piel, robando las miradas a su paso.

Las historias personales que Angelina Jolie tiene grabadas

Los tatuajes de Angelina Jolie son irrepetibles e únicos, al igual que sus significados que interpretan sus sentimientos e historias persona refieren a sus hijos, lugar de nacimientos, banda musical preferida y otras tantas cosas vividas por la aclamada actriz, interprete de recordadas películas.

Foto/Pinterest

Homenaje a su madre.

Una M en su mano derecha decidió tatuársela para rendir homenaje póstumo a su madre, Marcheline Bertrand, fallecida en el año 2007 y que representó un gran apoyo en su vida, junto a su único hermano, en especial después del divorcio de sus padres.

Las coordenadas de amor.

En el brazo izquierdo, el amor por sus hijos le inspiró uno de sus tatuajes que mayor significación tiene, las 6 coordenadas de los lugares en donde nacieron sus hijos. En el 2011 decidió sumar una nueva y última coordenada, la séptima, que refiere la ciudad en que nació Brad Pitt, Oklahoma. En ese mismo lugar, años ante lució un dragón y el nombre de su ex esposo, Billy Bob Thornton, que borró tras el divorcio.

Foto/Pinterest

Tigre de bengala:

Casi terminando su espalda, se encuentra el tatuaje más grande de su cuerpo, un tigre de bengala que se realizó en el año 2004, para celebrar cuando le otorgaron la ciudadanía camboyana. Por su dimensión y detalles, el trabajo del tatuador llevó más de dos horas en elaborarlo.

Templo budista.

Siguiendo en su espalda, pero en el centro de ella, se observa un templo budista, que significa lo compasivo que se debe ser con uno mismo y con el resto de las personas. Del lado derecho lleva los dibujos de mantras y debajo unas cuadrículas que evocan los cuatro continentes y los elemento de la tierra.

Foto/Pinterest

Poema libertario.

La frase “ A prayer for the wild at heart, kept in cages” se puede leer en su antebrazo izquierdo y le recuerda el famoso poema del dramaturgo Tennesse Williams, refiere la revista Glamour.

Foto/Pinterest

Su banda favorita.

‘The Class’ es la banda musical preferida de la ex esposa del guapo actor Brad Pitt. Y en honor a ella se grabó esa palabra debajo de la nuca. La frase significa: ‘Conoce tus derechos’, que también se relaciona con su inclinación como activista y luchadora de los derechos humanos de la población más desfavorecida, labor que la ha llevado por varios países del mundo.

‘Determinación’ en árabe.

Esta palabra está escrita en el idioma árabe y se la tatuó en el antebrazo derecho. Cerca de su codo se realizó unos números romanos XIII V MCMX. El 13 significa que Angelina no es supersticiosa y el resto interpreta a la fecha del 13 de mayo de 1950, cuando Winston Churchill pronunció unas palabras célebres: "No tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor".

Carmen Villalobos reveló qué le dijo a su esposo ante el apasionado beso que grabó con el ‘Titi’ La famosa actriz señaló que lograron grabar el final que muchos fans deseaban para la telenovela ‘El final del Paraíso’

Te recomendamos ver:

https://mdstrm.com/embed/5dd7a1bf7ae3d8446ebf4ff0