Kanye West anuncia su postulación a la presidencia de Estados Unidos

En medio de los festejos del 4 de Julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, el rapero Kanye West generó revuelo en redes sociales al anunciar su candidatura a la presidencia de aquel país, a través de su perfil en Twitter.

Te puede interesar

Aunque hace dos años el también productor había dado muestras de su intención por contender a la presidencia de Estados Unidos, fue hasta ahora que lo hizo de forma oficial.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020