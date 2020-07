César Évora mantiene sana distancia con las redes sociales

César Evora inició su carrera artística en 1980, en su natal Cuba, pero la vida lo trajo a México, donde ya cumple 40 años como actor. La celebración la hace en medio de una pandemia, pero durante su charla con Publimetro dijo estar satisfecho con el rumbo que mantiene su profesión.

“Es un momento difícil que está viviendo el país y el planeta entero, es un momento muy delicado, el aislamiento que logremos será como resultado que la contaminación por este virus sea menor, es un esfuerzo que todos tenemos que hacer”.

El actor recién volvió al set de grabación de Te doy la vida en Televisa, y compartió que las telenovelas siguen siendo importantes en televisión, que ahora ya se entendió a las plataformas digitales.

“Me encanta que se sigan haciendo telenovelas, porque que al público le gustan; no estoy en contra de las series, que quede claro, porque son otra opción, porque el panorama de los audiovisuales está en plena evolución. Las series, en mi caso, no me gustan por eso de tantas temporadas, me pierdo; al final, a la gente le encanta ver las historias, con historias bien contadas, ahí radica la cuestión”.

Gringo y Te doy la vida son parte de los proyectos más recientes de César Évora, tanto en México, Latinoamérica como Estados Unidos.

“Tengo a personajes populares, auténticos, nada sofisticados, ni sacados de la manga, son seres humanos viviendo y tratando de ser felices en la vida. Lo interesante es ver una historia que va evolucionando, porque la puedes ver en televisión o en plataformas digitales, no importa si es de hace meses o años. Las telenovelas son como un paseo o un viaje maravilloso, que te provocan todo tipo de emociones y reflexiones”.

“Cada loco con su tema”

El actor cubano de 60 años opinó sobre el uso de las redes sociales, en especial el de Erika Buenfil, quien es su compañera en Te doy la vida.

“Yo no tengo redes sociales, tengo compañeros obsesionados por las redes sociales, pero cada loco con su tema como diría mi padre. No me canso de decir que no tengo redes, aunque hay gente que se hace pasar por mí, no tengo Instagram, Facebook, Twitter… no sé cuántos otros nuevos hay, no tengo absolutamente nada”.

Añadió, “no tengo problemas con eso, pero a veces estoy en un momento pensando o leyendo y vienen con el telefonito a grabarme…. ¡Por favor! No puede uno mirar alrededor con tranquilidad, de eso estoy en contra. Erika Buenfil es muy activa en eso, y me han dicho que tiene mucho éxito, pero prefiero quedarme lejos de ella [risas]”.

Momentos con César Évora

Pandemia

“El aislamiento me permitió organizar mi desorden de papeles [risas]”.

Aniversario

“Me acabas de hacer sacar cuentas y decir que ya son 40 años de carrera. Había olvidado un poco, porque en 40 años de carrera no todo es fiesta y menos en esta profesión, quien se imagine que la carrera de un actor es una fiesta constante, interminable y muy divertida (…), está completamente equivocado”.

Érika Buenfil publica foto junto a César Évora y usuarios aseguran que hacen “bonita pareja” Los actores comparten la pantalla en la telenovela "Te doy la vida".

Pasatiempos

“Veo una profesión que exige 'tiempo libre', pero mi hobbie es mi pasatiempo, porque no tengo alguna para perder el tiempo”.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Raymundo Capetillo es hospitalizado por Covid-19 El primer actor ha desarrollado su carrera en teatro, cine y televisión

Descubre los beneficios que aporta el té de hojas de aguacate a la salud Te mencionamos los datos muy puntuales sobre los nutrientes que posee esta planta.

Mira cuáles son los signos del zodiaco que más atraen la suerte Chequea esta lista y descubre si formas parte de ella.

Julián Gil le pone sazón y polémica a la televisión El actor es el anfitrión de la competencia virtual con chefs de Estados Unidos y Latinoamérica que cocinan sus mejores platos desde casa.

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: