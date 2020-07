Kanye West: los mejores memes de su candidatura a la presidencia EU

Kanye West anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, la cual se llevará a cabo este año. Por medio de su cuenta de Twitter, el rapero de 43 años de edad mencionó que se debe construir un mejor futuro.

"Ahora debemos materializar la promesa de Estados Unidos confiando en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. ¡Me postulo para presidente de los Estados Unidos!", ha escrito en Twitter, donde tiene 29 millones de seguidores, añadiendo el hashtag #2020VISION", posteó en Twitter.

Cabe destacar que el anuncio de West llega tras la publicación del video de su canción Wash Us In the Blood en el que muestra las imágenes de las protestas en contra del racismo en Estados Unidos.

Por lo que decenas de usuarios de redes sociales no perdieron la oportunidad de hacer memes ante este anuncio. Aquí te mostramos algunos de los mejores.

Lo siento, esta cuarentena he visto #KeepingUpWithTheKardashians y con el anuncio de #KanyeWest pues si me los imagino en la Casa Blanca 😱 pic.twitter.com/pjMxnWxwiU — Andrea Ferrer (@anndyferrer) July 5, 2020

los memes de Kim Kardashian en la casa blanca son todo lo que está bien JAJAJAJAJAJ #KanyeWest #kanyewestforpresident #Kanye2020 #Kardashian pic.twitter.com/C6DI27klZS — Jessid (@jessidmurillo) July 5, 2020

Theres always been an affair, between this two clowns 🤣😂🤣😂🤣🤣😂🤣 pic.twitter.com/JGfRdo4vII — jose angel juarez (@joseangeljuare3) July 5, 2020

LETS FUCKING GO pic.twitter.com/aw7G9GIjCk — Rap Villain (@rapvillainy) July 5, 2020

Just gonna post this here real quick….https://t.co/3Oy4Lw0A8A pic.twitter.com/ae76FMAEPn — Fat Kid Deals (@FatKidDeals) July 5, 2020

