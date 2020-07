Kylie Jenner infarta al salir de paseo con unos leggings negros y mini top

Catalogada como una de las celebridades más deseadas por el público masculino, Kylie Jenner acostumbra a lucir sugerentes atuendos que resaltan sus curvas, siempre mostrando piel para seducir a sus seguidores.

La menor del clan Kardashian, y una de las mujeres más ricas de la industria, ha causado sensación desde la primera vez que salió en el programa 'Keeping up with the Kardashians'. El público la ha visto evolucionar de una inocente niña a una empresaria exitosa que todo lo que toca se convierte en oro.

La cuenta de Instagram @rih.slae compartió un imagen de Kylie en la que aparece tomando un paseo, vestida solo con unos ceñidos leggings que resaltan lo mejor de su cuerpo, un mini top negro dejando al descubierto su abdomen y lleva su bolsa Hermes como accesorio ideal de chica millonaria.

Kylie Jenner habla perfecto español mientras discute con su maquillador La magnate del maquillaje deja salir su lado bilingüe

Kylie Jenner cambia de color de cabello

Luego de estrenar un rubio platinado, junto a unos sujetadores transparentes, ahora Kylie volvió a su cabello rosa, un color que ya había lucido antes. Con la frase "¿pueden adivinar mi color favorito?" acompañó la foto donde aparece tapando su pecho desnudo con sus manos.

El color combinaba con la decoración de la fiesta que ofreció para el cumpleaños de su hermana Khloé Kardashian, en la que cubrió su mansión de rosado, con miles de globos, flores y hasta el pastel estaba hecho de ese color.

