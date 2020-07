El último baile: Descubre por qué es una de las mejores series streaming de todos los tiempos

Para este fin de semana no puedes dejar de ver, si aún no lo has hecho, la catalogada docu-serie El último baile, una historia biográfica que registra los años 1997 y 1998 que marcaron el final de la exitosa carrera deportiva de Michael Jordan, uno de los jugadores de baloncesto más admirados en el mundo. Su creador registró los momentos más inolvidables y reveladores que dentro del ranking que ofrece IMBD tiene la más alta calificación y por eso es catalogada como una de las mejores series Netflix de todos los tiempos.

El último baile, una de las mejores series de Netflix de todos los tiempos

Dirección: Jason Hehir.

Reparto: Michael Jordan, Phil Jackson, Scottie Pippen y Dennis Rodman.

IMBD: 9.5

Esta coproducción de ESPN y Netflix sin duda ha roto todos los esquemas de lo que representa un registro casi diario de todo el acontecer deportivo que vivió Michael Jordan junto a los Chicago Bulls , equipo con el que vivió las más emocionantes, así como exigentes, experiencias en las que él como estrella del equipo junto a sus aliados Phil Jackson, Scottie Pippen y Dennis Rodman sacaron adelante cada trofeo en los campeonatos finales. Sobre todo en la última temporada en la que Jordan dijo adiós.

Las más increíbles jugadas, así como todos los entrenamientos, preparativos mentales y físicos, así como todas las agresiones recibidas por sus adversarios son registradas en cada uno de los 10 capítulos de esta historia que cada vez más capta la atención de los suscriptores de esta plataforma streaming.

Por lo que muchas la califican como una joya documental en la que pueden apreciar detalles más íntimos de este jugador que aún sigue vigente en el gusto de los amantes o no del deporte, ya que Michael Jordan con su número 23 se ganó el cariño de una fanaticada que aún lo sigue extrañando en las canchas.

La calidad de las tomas, las escenas más emotivas y hasta agresivas de cada jugada han sido halagadas por quienes desde su estreno, no han dudado en recomendarla y convertirla en una de las historias dignas de ver en cualquier momento y más aún en este período de cuarentena en casa.

