Abraham Mateo muestra su lado más íntimo en 'Sigo a lo mío'

El cantante, compositor y productor español Abraham Mateo dio a conocer su nuevo disco llamado Sigo a lo mío que define como su proyecto más personal y el cual corresponde a su sexto material discográfico que incluye seis canciones nuevas y éxitos como No encuentro palabras, que realizó a lado de Manuel Turizo; ¿Qué ha pasado? con Sofía Reyes; Me vuelve loco con CNCO y Esta cuarentena, entre otros.

“En este álbum me atrevo a hablar de cosas más personales, me he abierto con el público de una forma diferente. También es un proyecto con muchas colaboraciones y baladas, las cuales me hacen mucha ilusión porque la balada es género de música que va mucho conmigo, me representa bastante”, afirmó.

Abraham Mateo de 21 años de edad afirmó que la mayoría de las colaboraciones que hace se dan solas, pues mantiene muy buena relación con muchos músicos de talla internacional. “La mayoría son amigos, de los que voy haciendo a lo largo del camino, a quienes he conocido y hay buena relación, entonces les mando la canción y espero respuesta de cada uno de ellos”, comentó.

En este sentido, Abraham Mateo hizo énfasis en la colaboración que realizó con Becky G en la canción Tiempo pa’ olvidar, pues destacó que llevaba mucho tiempo queriendo grabar con ella.

“Becky G y yo grabamos una canción hace como siete años que nunca salió, se quedó ahí, eso nos dio mucha pena y rabia. Ella y yo nos conocemos desde hace muchos años, entonces ahora decidí enviarle esta nueva canción y me dijo ‘me encanta, vamos a hacerlo’, entonces ella hizo su parte y yo la mía, nos juntamos en el videoclip los dos y la verdad es que fue increíble. La respuesta que ha tenido el video ha sido brutal, nunca había hecho un video con tantos efectos especiales y fue algo que me gustó mucho”, aseguró.

Explicó que en su música siempre busca mostrar su lado más natural, que los temas sean muy orgánicos y confesó que actualmente se siente muy cómodo con el estilo musical. “No tengo que forzar nada, cuando hago canciones de por urbano me da juego para bailar, me identifica bastante y yo lo disfruto mucho”, reiteró.

