Fallece el legendario compositor Ennio Morricone

Desde hace tiempo, Ennio Morricone ya padecía algunos problemas de salud debido a su edad, que lo hicieron posponer su gira del adiós a los escenarios.

El compositor y director italiano falleció a los 91 años, y según informó la agencia de noticias italiana ANSA falleció por las complicaciones derivadas de una reciente caída en la que se rompió el fémur.

Murió al amanecer del lunes, dijo su representante legal, Giorgio Assumma, y agregó: "Morricone solicitó un funeral privado".

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, tuiteó este lunes: “Siempre recordaremos, con infinita gratitud, el genio artístico del Maestro #EnnioMorricone. Nos hizo soñar, movernos, reflexionar, escribir notas memorables que serán inolvidables en la historia de la música y el cine".

Ennio Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928) se formó en todas las especialidades de la composición musical y en 1961 realizó su debut cinematográfico con la banda sonora de la película El federal, de Luciano Salce. Posteriormente, adquirió fama internacional con la música de películas del género western de Sergio Leone, como Por un puñado de dólares y El bueno, el feo y el malo, entre otras.

Es uno de los compositores cinematográficos más prolíficos del mundo, con más de cuatrocientas bandas sonoras para cine y televisión, entre las que destacan las de películas como La misión (1986), Cinema Paradiso (1988), Frenético (1988) y El hombre de las estrellas (1995), entre otras.

Compuso música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y cientos de canciones para artistas de música ligera y pop.

En 2018, con motivo de su 90 aniversario, Morricone inició la gira The Final Concerts World Tour para despedirse definitivamente de los escenarios. Recorrió más de 35 ciudades europeas en más de cincuenta conciertos.

Premios

Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comendador, Gran Oficial y Caballero de Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana, recibió 27 Discos de Oro y 7 de Platino y numerosos galardones: varios BAFTA, Globos de Oro, Grammy, David de Donatello, el León de Oro a toda una carrera en Venecia (1995) y el Polar de la Música (Suecia, 2010).

En 2007 se le concedió el Óscar honorífico a toda su carrera y en 2016 ganó el Óscar y su tercer Globo de Oro por la banda sonora de Los odiosos ocho de Tarantino y estrenó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Cultura.- Ennio Morricone y John Williams, premios Princesa de Asturias de las Artes 2020 Los compositores Ennio Morricone y John Williams han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, según ha hecho público este viernes el jurado encargado de su concesión a través de nota de prensa.

En 2019 el papa Francisco le entregó la Medalla de Oro Pontificia y en 2020 recibió el Premio Camille de la Alianza Europea de Autores y Compositores a los logros de una vida.

Hace apenas unas semanas, los compositores Ennio Morricone y John Williams fueron galardonados con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020.

Esta candidatura fue propuesta por Juan Barja de Quiroga Losada, miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2020.

"Las innumerables composiciones que han escrito Morricone y Williams no solo han sido un telón de fondo para acentuar atmósferas o definir personajes, sino que han traspasado la pantalla y han sabido mezclar perfectamente los fondos de la historia de la música con el sonido de su tiempo, sin olvidar su propia idiosincrasia", indicó la Fundación.

Ennio Morricone nació el 10 de noviembre de 1928 en el barrio del Trastévere, Roma, lugar donde murió.









A detalle

— Ennio Morricone compuso más de 500 melodías.

— En 1956 se casó con María Travia, con quien permaneció durante toda su vida.

— El músico, que recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en 2016, publicó eN 2019 su autobiografía, titulada In My own words (en mis propias palabras).

— Ennio Morricone ganó su primer Óscar en 2016, por la música de Los odiosos ocho, de Quentin Tarantino.

— El autor realizó en 2019 su gira de despedida, dejó varios conciertos pendientes.

