Geraldine Bazán luce un traje de baño con cut outs que deja poco a la imaginación

Una playera Geraldine Bazán tomó por sorpresa las redes sociales al lucir el que puede ser su traje de baño más sexy hasta la fecha, mientras celebraba la independencia de Estados Unidos, país donde reside y del que es ciudadana.

Con un bikini entero azul y con agujeros por todo su cuerpo, Geraldine se ve muy sensual mientras disfruta un día soleado desde un lujoso yate "Well in Miami… Happy 4th of July!! Soy orgullosamente MEXICANA y agradecidamente US CITIZEN al igual que mis hijas. Este país me ha brindado muchas oportunidades".

Geraldine Bazán hermosa y sensual en un yate

En otro post, donde se observa mejor su cuerpazo y el hermoso bkini entero, escribió "El miedo, la envidia, juzgar, criticar solo baja tu nivel energético y de conciencia, yo no creo que quieras eso para ti, ni para los que quieres. Ya es tiempo, cambia de conciencia!! Seras mas feliz!!".

Sus seguidores de inmediato escribieron cientos de halagos a la actriz mexicana "Te mereces todo lo bueno del mundo por ser una mujer con valores y una MAMÁ ejemplar .. que sigan siendo feliz MOSQUETERAS se les adora" y "Tan bella q eres mi geral te siento tan transparente, toda la buena vibra para ti, saludos desde Honduras".

¡Enamorada! Geraldine Bazán tendría nuevo galán que no pertenece al medio artístico La actriz terminó su última relación por el bienestar de sus hijas.

Geraldine Bazán si que disfruta los lujos y comodidades de una vida de celebridades, siempre al lado de sus hijas, fruto de su matrimonio con Gabriel Soto, quienes son el gran amor de su vida.

