Leticia Calderón despierta la nostalgia al publicar fotos inéditas de "Esmeralda"

A 23 años del estreno Esmeralda, Leticia Calderón abrió su baúl de los recuerdos y compartió en redes sociales algunas fotografías nunca antes vistas del rodaje de la telenovela que protagonizó con el galán Fernando Colunga.

Leticia Calderón conmueve al enseñar a su hijo Luciano a afeitarse El joven practicó frente a cámaras lo aprendido con su mamá.

A través de su cuenta en Instagram, la querida actriz mexicana embargó de nostalgia a sus seguidores al publicar esta serie de postales inéditas del detrás de escena del inolvidable teledrama, uno de los más exitosos en la historia de la televisión mexicana, donde quedó inmortalizado su trabajo y el del resto del equipo que hizo posible la producción de 1997.

En las once imágenes divulgadas, “Lety” aparece en la piel del emblemático personaje de ‘Esmeralda Peñarreal’, uno de sus papales más recordados, mientras posaba y disfrutaba con el resto elenco momentos entrañables en medio de la filmación.

Asimismo, aunque en los retratos no hay ningún atisbo del querido ‘José Armando’, interpretado por Colunga, sí hay una instantánea de Calderón con el look de novia que llevó para la ansiada boda entre los protagonistas.

Las fotos de inmediato cautivaron a los admiradores de la intérprete de 51 años que no tardaron en comentar el par de publicaciones recordando la experiencia que vivieron al seguir esta historia de amor en la pantalla chica y alabando la belleza de Leticia, que aseguraron está igual de hermosa que en esa época.

“Amo esa telenovela”, “Wow, me encantaba. Recuerdo que en mi barrio solo una señora tenía tele y ahí nos juntábamos como veinte a verla”, “Hace 23 años, me la veía junto con mi abuela. ESMERALDA, inolvidable, así como tu bello rostro”, “La mejor foto con López Tarso”, “Y yo hasta la fecha sigo amando esa telenovela y de hecho la estoy volviendo a ver”, “Y sigues siendo igual de preciosa o más” y “Por esa novela, mi hija lleva ese nombre”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios en la red social.

Actualmente, Esmeralda se está retransmitiendo por el canal Tlnovelas.

Leticia Calderón asegura que 'Esmeralda' la ayudó a reconectarse con sus seguidores

Hace unas semanas, Leticia Calderón confesó durante una transmisión en vivo desde su cuenta en Instagram que hubo un momento en su carrera en el que perdió el piso debido a la fama pero gracias a la experiencia que le brindó su papel de ‘Esmeralda Peñarreal’ pudo volver a reconectarse con sus seguidores.

“Yo empecé muy chiquita, a los 14 años, a trabajar; era una telenovela tras otra, una tras otra… y llega un momento en que pierdes la dimensión de a dónde estás llegando, de a quiénes estás llegando y de qué manera estás llegando, y pues sí, en algún momento yo dije: ‘ya basta de autógrafos, ya basta de todo esto, me voy a dedicar más al trabajo’, y no veía más nada”, afirmó.

No obstante, mientras grababa Esmeralda en 1997, la estrella de la televisión vivió momentos que la hicieron reaccionar y comprender cómo impactaba al público su trabajo. Por eso, decidió cambiar su actitud a partir de ese momento y abrirse más a sus fanáticos.

“Cuando tuve la oportunidad de viajar y conocer a los niños invidentes, conocer otros lugares maravillosos (…) y ver la emoción que les causó conocer a ‘Esmeralda’, me dieron una cachetada así de ‘hey, hay mucha gente que te está viendo, que te está siguiendo”, enfatizó.

“Nunca más he vuelto a negarme a un autógrafo, a una sonrisa, a olvidarme que yo también paso momentos tristes o enojada, o de desesperación o de prisa, y me detengo mucho a decir ‘ellos no tiene la culpa’, y por supuesto que no saben por el momento que uno está pasando”, concluyó.

